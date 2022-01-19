ЦСКА представил нового игрока Юсуфа Языджи из Турции роликом со словами «У нас много Наташ». Пришлось извиняться

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Gerrit van Keulen / BSR Agency / Getty Images

19 января футбольный клуб ЦСКА объявил о трансфере 24-летнего турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, арендованного у французского «Лилля», опубликовав ролик с вымышленной перепиской с футболистом. В короткой записи показано, как в течение нескольких часов спортсмену отправляют в инстаграме сообщения на английском, предлагая подписать контракт с ЦСКА, но тот не отвечает. Затем футболисту отправляют сообщение со словами «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». После этого он моментально отвечает: «Пять минут, уже еду!».

В Турции, где родился и вырос Юсуф Языджи, обращение «Наташа», зачастую имеющее негативную коннотацию, употребляется по отношению к девушкам славянского типа внешности.

Ролик об Юсуфе Языджи с упоминанием «Наташ» опубликовали в соцсетях ЦСКА, но уже через 15-20 минут, как пишет Sports.ru, видео удалили (при этом в сети уже разошлись его копии и скриншоты). Спустя некоторое время ЦСКА выпустил заявление главного редактора CSKA TV Катерины Кирильчевой, которая извинилась за представленное видео:

Приношу свои искрение извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиагруппа. Изначально планировался и был утвержден совершенно другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь. В условиях дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным. Еще раз приношу свои извинения нашим болельщикам, в особенности девушкам, а также лично Юсуфу.

Сотрудники ЦСКА, ответственные за публикацию ролика, отстранены от работы, сообщил директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов. «Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и неприемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы», — сказал Аксенов изданию «Спорт-Экспресс».

Юсуф Языджи не комментировал случившееся. Днем 19 января он репостнул в твиттере сообщение ЦСКА о своем переходе в клуб на правах аренды, и написал по-турецки: «Тогда начнем».

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Александр Бакланов