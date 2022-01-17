Во всех браузерах на айфонах и айпадах (а также в Safari на macOS) нашли серьезную уязвимость. Она позволяет узнать историю браузера и данные пользователей Google

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Andy Wong / AP / Scanpix / LETA

Исследователи компании обнаружили серьезную уязвимость в браузере Safari версии 15, используемом в операционной системе macOS, а также во всех браузерах в операционных системах .

Уязвимость возникла из-за ошибки движка в реализации стандарта IndexedDB, интерфейса прикладного программирования (API), который хранит данные в браузере. Этот интерфейс позволяет сайтам сохранять базы данных на устройстве пользователя. Уязвимость затронула все браузеры на iOS и iPadOS, поскольку браузеры в этих операционных системах по требованию Apple обязаны использовать движок WebKit.

Из-за уязвимости сайты могут получить доступ к базам данных, созданных другими сайтами. Каждый раз, когда сайт взаимодействует с базой данных, новая пустая база данных с тем же именем создается во всех других активных фреймах, вкладках и окнах в рамках одной сессии браузера. Раскрытие имени базы данных позволяет произвольным сайтам узнать, какие интернет-страницы посещал пользователь.

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

В некоторых случаях сайты используют в именах баз данных уникальные идентификаторы, которые позволяют отождествить пользователя. Например, это касается сервисов Google, в том числе YouTube и календаря. Используя идентификатор пользователя Google (Google User ID), можно получить публичную личную информацию о владельце аккаунта, как минимум, фотографию профиля.

Исследователи обнаружили более 30 популярных сайтов, которые взаимодействуют с проиндексированными базами данных на своей домашней странице. Среди них — Instagram, YouTube, Netflix, Twitter, WhatsApp, «ВКонтакте». Компания FingerprintJS создала демонстрационный сайт, где можно увидеть, как сайты получают доступ к истории в браузере.

Представители FingerprintJS сообщили Apple об обнаруженной ошибке в конце ноября 2021 года, но с тех пор для Safari не выпускали обновлений. В Apple это не комментировали.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!

Александр Бакланов