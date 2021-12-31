Новогодний плейлист «Медузы». 100 песен, которые выбрали читатели! Это сразу 100 поводов танцевать всю ночь. Попробуем?

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Уже через несколько часов наступит Новый год! А значит, самое время делать последние приготовления: сервировать стол, домешивать салаты и выбирать музыку для новогодней ночи. Обычно мы сами составляем для вас многочасовой новогодний плейлист, но в этом году с выбором саундтрека нам помогли определиться читатели. Итак, представляем вам золотую сотню — песни, под которые можно танцевать всю ночь!

В начале декабря мы попросили вас ответить только на один вопрос — какая песня настолько хороша, что вы готовы танцевать под нее всю ночь? И вы ответили невероятно подробно — в «Медузу» поступило почти две тысячи ответов! Признаемся, выбирать было непросто, но мы составили итоговую сотню из самых, на наш взгляд, праздничных, неожиданных и танцевальных треков.

Песню «Last Christmas» вы посоветовали нам 13 раз. «Happy New Year» ABBA — 15. «Новый год» «Стекловаты» появился в ответах 25 раз. Но абсолютным рекордсменом, без сюрпризов, стала «Новогодняя» песня «Дискотеки Аварии». Нестареющая классика! Все эти треки сразу же отправились в наш плейлист.

Были и менее ожидаемые варианты. Кто-то просил поставить Вахтанга Кикабидзе, кто-то — брекзиткор-группу Viagra Boys. Здесь мы встретим и Иманбека, получившего в этом году «Грэмми», и Doja Cat, захватившую тикток. Рядом с ними — «Ария» и «КиШ». Потому что у любви нет жанра!

Нам присылали не только варианты песен, но и небольшие истории. Вот некоторые из них:

Родион

Могу бесконечно слушать любую песню Верки Сердючки. Ее песни поднимают настроение и отлично подходят под любой праздник! На Новый год буду слушать песню «Новогодняя» и .

Роман

Гарик Сукачев — «Моя бабушка курит трубку». Всегда с дочкой под нее танцуем, .

Ольга

Не название песни, но сборник! «Romantic Collection». Это сборник разных песен с полуголыми дамами на обложке. Каждый новый год папа (уже покойный) включал диски с этой коллекцией, благодаря чему я стала «The House of The Rising Sun» и «Only you» 🥲

Сергей

Джона Кейджа и идите ***** [в лес] со своими !

Кирилл

Только не Оксимирон. Я понимаю, что «Медуза» — это его пиар-служба, но

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Мы надеемся, что в 2022 году у нас будет больше поводов для веселья и сумасшедших танцев. Дорогие читатели, спасибо вам за этот год! Мы вас любим! С наступающим ❤️🎄🎄🎄

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