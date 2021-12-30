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В сети распространилась программа RedLine, ворующая в браузерах пароли и данные банковских карт. Ее создал русскоязычный хакер

Источник: Meduza

Вредоносная программа RedLine, ворующая данные из популярных браузеров, стала широко популярна среди хакеров, сообщает сайт Bleeping Computer, посвященный кибербезопасности.

Программа атакует браузеры на основе движка Chromium — Chrome, Edge и Opera, а также на базе движка Gecko — Mozilla Firefox и Netscape. Также может быть атакован «Яндекс.Браузер», созданный на базе Chromium. RedLine крадет из браузеров сохраненные пароли, данные о банковских картах, информацию о криптовалютных кошельках, куки-файлы, системную информацию и другие сведения, сообщает в своем отчете компания AhnLab ASEC.

Программа RedLine появилась в российском даркнете в марте 2020 года. Объявление о ее продаже разместил русскоговорящий пользователь с ником REDGlade, сообщила компания Insikt Group в исследовании, вышедшем в октябре. Она отметила, что RedLine стали активно использовать, начиная с первого квартала 2020 года, а широкое распространение программа получила в 2021 году.

Злоумышленники продают вредоносную программу в даркнете и телеграме в среднем за 150-200 долларов. В дальнейшем RedLine распространяют с помощью фишинговых рассылок с вложенными файлами в формате .doc, .xls, .rar, .exe, сообщает TJournal. Также ее загружают на домены, которые маскируются под онлайн-казино или, например, сайт шоколадной фабрики имени Крупской.

В декабре 2021-го RedLine стала самой популярной программой, используемой в кибератаках, следует из материалов сервиса Any.run. С начала месяца с помощью RedLine осуществили более 22 тысяч атак.

Авторы Bleeping Computer призвали не хранить учетные данные в браузерах, предложив вместо этого использовать менеджер паролей и включить двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.

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