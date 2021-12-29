В Дубне погиб 11-летний мальчик с особенностями развития. По пути в школу он сел не в тот автобус, вышел не на той остановке, промок, упав в реку, и замерз

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

В городе Дубна Московской области 11-летний школьник Максим Константинов замерз насмерть на улице после того, как провалился под лед на реке и промок, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По предварительной информации, 27 декабря ребенок отправился на автобусе в школу, но так и не доехал до нее и домой не вернулся. Во время поисков, в которых участвовали полицейские и волонтеры, тело мальчика без видимых следов насилия нашли возле реки Южная Канава.

Телеграм-канал Shot сообщил, что в день исчезновения мальчик должен был отправиться на специальном транспорте в школу для особенных детей, где он учился. Он не дождался школьного автобуса и сел в незнакомую маршрутку. По дороге ребенок вышел в районе Левый берег города Дубна.

Как пишут «Известия» со ссылкой на сообщения в соцсетях, мальчик сел не в тот автобус, а денег еще на одну поездку у него не было, поэтому он решил идти в школу пешком. В то же время координатор волонтерского поисково-спасательного отряда «Дубна» Оксана Курчицкая сообщила телеканалу РЕН другие сведения. «Есть информация, что его спрашивали [в автобусе]: „Тебе точно здесь выходить?“ И мальчик сказал: „Да, точно“. И он вышел не там. Мальчик вышел где-то на другом берегу и потом пешком перешел через мост», — рассказала она.

В СК сообщили, что следователи изучили камеры наружного наблюдения, зафиксировавшие маршрут передвижения мальчика. Прокуратура показала две видеозаписи: на одной мальчик идет по мосту, на другой — сходит с дороги, а затем возвращается на нее.

Следы мальчика нашли на берегу реки: предположительно, он провалился под лед, выбрался, но потерял сознание и умер от переохлаждения, пишет Shot. По данным экспертизы СК, ребенок умер в результате обморожения. В областной прокуратуре сообщили, что тело мальчика нашли вечером 28 декабря на улице Программистов в Дубне. Волонтеры остановили поиски около восьми вечера.

Когда мальчик не пришел в школу, учителя сообщили об этом его отчиму, после чего начались поиски, рассказала РБК уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. «К сожалению, заявление в полицию от мамы ребенка поступило только в 17:20 [27 декабря]. Тогда уже были организованы дополнительные поиски с участием волонтеров „Лизы Алерт“. Представляется, что слишком поздно было обращение в полицию и было упущено драгоценное время», — сказала она. Омбудсмен сказала, что из-за особенностей в развитии мальчик не мог пойти на контакт и попросить о помощи.

Мальчик имел особенности в развитии, он посещал специализированную школу «Возможность», сообщает Mash. По данным Shot, он учился во втором классе. Ребенок воспитывался в многодетной семье, у него было четыре брата и сестры. Мать мальчика говорила во время поисков, что ее сын — «домашний» ребенок, «толком ни с кем не общается» и почти никого не подпускает к себе.

Shot и Readovka утверждают, что мать ребенка живет вместе с двумя мужчинами: бывшим и нынешним супругами. В семье, по данным СМИ, случались скандалы. Телеканал «360» сообщает, что, по словам знакомой матери погибшего мальчика, семья в целом нормальная, но «с небольшими особенностями».

Следственный комитет и прокуратура проводят проверки из-за смерти ребенка. В прокуратуре сообщили, что оценят действия родителей «по исполнению ими своих родительских обязанностей».

Александр Бакланов