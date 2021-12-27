Это не Cyberpunk 2077, а реальность: в Китае разработали искусственный интеллект, который самостоятельно может обвинить задержанного в преступлении

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Камеры наблюдения в Шанхае Aly Song / Reuters / Scanpix / LETA

В Китае создана первая в мире программа с использованием искусственного интеллекта, которая может вместо прокурора изучать уголовное дело и принимать решение о выдвижении обвинения. Об этом пишет South China Morning Post.

Программа создавалась учеными Китайской академии наук по заказу прокуратуры Шанхая. Искусственный интеллект обучили на 17 тысячах дел, рассматривавшихся с 2015 по 2020 год. По заявлениям разработчиков, программа может принять правильное решение о выдвижении обвинения в 97% случаев на основании знакомства с материалами дела, анализируя их примерно по тысяче параметров.

Прокуроры в Китае широко используют искусственный интеллект с 2016 года: программа, известная как «Система 206», оценивает убедительность доказательств вины и степень опасности предполагаемого преступника для общества — и дает рекомендации по избранию меры пресечения, однако итоговое решение все равно остается за сотрудником прокуратуры.

В отличие от «Системы 206», новая разработка может разбирать процесс полностью без участия человека.

Пока программа может работать с восемью типами преступлений, которыми суды Шанхая занимаются чаще всего: кражей денег с банковских карт, незаконными азартными играми, опасным вождением, умышленным нанесением травм, воровством, мошенничеством, препятствованием выполнению служебных обязанностей и «провоцированием неприятностей». Последнее обвинение, отмечает South China Morning Post, часто используется для преследования диссидентов.

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В будущем, как планируют разработчики, программа сможет распознавать и менее распространенные обвинения, а также сможет предъявлять несколько обвинений одному подозреваемому.

По мнению разработчиков, программа поможет разгрузить сотрудников прокуратуры от рутинной работы, позволив им сосредоточиться на решении более серьезных задач.

Критики системы отмечают, что вероятность ошибки при предъявлении обвинения искусственным интеллектом слишком высока и в таком случае неясно, кто именно — прокурор или разработчик алгоритма — должен нести ответственность в каждом конкретном случае. Помимо этого, искусственный интеллект анализирует дело только на основании прецедентов — и не может подстроиться под изменившиеся социальные условия.

Китай — мировой лидер по использованию искусственного интеллекта органами власти. Так, в некоторых китайских городах искусственный интеллект изучает круги общения госслужащих с целью выявления потенциальной коррупции. Во многих тюрьмах программы отслеживают физическое и психическое состояние заключенных, чтобы снизить уровень насилия. Судьи консультируются с искусственным интеллектом при принятии решений об удовлетворении или отклонении апелляций. Помимо этого, в масштабах всей страны системы искусственного интеллекта используются для тотальной слежки за гражданами.

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