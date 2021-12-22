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Корпус лодки, затонувшей 20 декабря на северо-восточном побережье Мадагаскара

Министр полиции Мадагаскара Серж Желле выжил после крушения вертолета в океане и почти 10 часов плыл к берегу, где его спасли рыбаки. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Вертолет, на котором находился 57-летний Желле и еще три человека, разбился около семи часов вечера 20 декабря, когда министр летел на место кораблекрушения, произошедшего несколькими часами ранее на северо-восточном побережье Мадагаскара. Там затонула перегруженная лодка, на борту которой находились более 120 пассажиров. По последним данным, погибли 64 человека, еще 20 считаются пропавшими без вести, 45 человек удалось спасти.

По словам самого Желле, из-за резкого порыва ветра вертолет столкнулся с поверхностью воды. У министра не было спасательного жилета, и он использовал кресло пилота, чтобы держаться на воде. Около четырех часов утра его заметили вышедшие в море рыбаки.

«Мое время умирать еще не пришло», — заявил Желле в первом интервью после спасения, подчеркнув, что в течение 24 часов рассчитывает снова выйти на работу.

Помимо Желле, удалось спастись механику вертолета. Пилот и еще один полицейский, находившийся на борту, официально считаются пропавшими без вести.

Желле стал министром в августе, когда президент Мадагаскара отправил в отставку весь предыдущий кабинет на фоне слухов о провалившейся попытке государственного переворота. До этого Желле служил в полиции на протяжении трех десятилетий.

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