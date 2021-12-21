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Таисия Воронцова / ТАСС

В Томске произошел крупный пожар в гипермаркете «Лента». Его причиной стал поджог.

Пожар начался около 15 часов по местному времени — как позже стало известно, в секции непродовольственных товаров. В тот момент в гипермаркете находились около 200 человек, их эвакуировали, никто из них не пострадал.

В дальнейшем огонь распространился практически на всю территорию гипермаркета на площади 5225 квадратных метров; у здания частично обрушилась крыша. Пожар спровоцировал взрывы пиротехники и баллонов с углекислым газом — однако власти сразу сообщили, что угроза для близлежащих домов отсутствует.

Пожар в томском гипермаркете «Лента» Томские истории I Tомск.ру

Пожару был присвоен максимальный уровень сложности, в тушении пожара приняли участие около 80 человек, 24 единицы техники и даже пожарный поезд. Примерно через четыре часа возгорание удалось локализовать на площади 3500 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара стал умышленный поджог. По горячим следам полиция задержала ранее судимого местного жителя 1988 года рождения, сотрудника одной из подрядных организаций. «Причины своего поступка он внятно пояснить не смог», — подчеркнули в полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «Мне надоело там работать! Я взял на полке „Уайт-спирит“, облил пиротехнику и поджег», — приводит телеграм-канал Shot слова подозреваемого.

Гипермаркет, в котором произошел пожар, был открыт в 2016 году. Его общая площадь составляет 9,4 тысячи квадратных метров, из которых 5,2 тысячи — торговое пространство. Как отмечает «Интерфакс», строительство сопровождалось конфликтом с мэрией Томска — в частности, утверждалось, что работы были начаты без соответствующего разрешения.

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