Год назад 190 стран объединились в программу Covax, чтобы добиться равномерного распределения вакцин по миру. Сейчас очевидно, что она провалилась

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Рабочий в Непале разгружает вакцину, прибывшую из США в рамках Covax Narendra Shrestha / EPA / Scanpix / LETA

Программа Covax, запущенная под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и призванная обеспечить равноправный доступ к вакцинам, не достигла своих целей и не слишком изменила ситуацию с вакцинным неравенством между бедными и богатыми государствами. Об этом пишет Wired.

Инициатива Covax была создана в самом начале пандемии — в апреле 2020 года. Ее целью было недопущение так называемого «вакцинного национализма», когда страны, производящие вакцины, в первую очередь обеспечивают их избыток у себя и только затем отправляют на экспорт. Например, в 2009 году через полгода после начала пандемии гриппа H1N1 в бедные страны суммарно было поставлено меньше доз, чем использовано в одних США. Поставки стали более-менее регулярными только, когда выяснилось, что заболевание не является столь серьезным, как казалось поначалу.

Предполагалось, что Covax решит эту проблему — к инициативе как в качестве доноров, так и в качестве получателей вакцин суммарно присоединились более 190 стран. Однако практически сразу все пошло не так: переговоры с Moderna и Pfizer затянулись из-за разногласий по условиям, а весенняя вспышка ковида в Индии привела к тому, что индийский Институт сыворотки, крупнейший производитель вакцин в рамках Covax, временно ограничил их экспорт — из-за этого программа не досчиталась 400 миллионов доз.

Еще одной причиной плохой работы Covax стала логистика. Как рассказала Wired представитель созданной под эгидой «большой двадцатки» Инициативы по ускорению доступа к средствам от ковида (ACT) Фифа Рахман, кураторы Covax зачастую не координировали свои действия с властями тех стран, в которые они отправляли вакцины. Из-за этого многие бедные страны узнавали о поставках неожиданно для них самих — и затем были вынуждены выбрасывать тысячи доз из-за того, что не могли оперативно решить вопросы, связанные с транспортировкой и хранением.

В итоге по состоянию на середину декабря в большинстве африканских стран были вакцинированы менее 5% населения, в то время как в Великобритании этот показатель сейчас превышает 70%, а в США — 60%. Первоначальная цель Covax — поставить нуждающимся странам два миллиарда доз до конца 2021 года в итоге была перенесена на следующий год. По итогам 2021 года, как ожидается, она будет недовыполнена как минимум на треть.

Как отмечает Wired, для беднейших стран вакцинное неравенство, вероятно, будет иметь и долгосрочные социально-экономические последствия. Например, из-за низкого уровня вакцинации и вызванных им крайне продолжительных локдаунов молодые люди дольше не ходят в школу и не получают образование, что повышает риск того, что, например, они будут вовлечены в принудительный труд. А из-за перегрузки системы здравоохранения в странах с низким и средним уровнем дохода почти на 40% выросла материнская смертность.

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