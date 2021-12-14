В Красноярском крае кассир вынесла из банка 23 миллиона рублей и попыталась скрыться. Мать уговорила ее сдаться полиции

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Кассир одного из банков в Ачинске в Красноярском крае унесла с работы 23 миллиона рублей. В начале декабря пропажу денег обнаружили, возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» и объявили кассира в розыск.

Момент, когда кассир забрала 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро, сняли камеры видеонаблюдения.

Мать кассира сначала заявила, что не знает, где находится ее дочь. Однако сотрудники полиции заподозрили, что это не так, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Было принято решение еще раз побеседовать с ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию», — цитирует Волк РИА Новости. С подозреваемой, добавила она, работают сотрудники полиции Ачинска, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Официально имя подозреваемой не сообщаются, СМИ пишут о 30-летней Анне Григорьевой.

По данным красноярского издания NGS24.ru, деньги пропали из ачинского отделения Альфа-банка 3 декабря, а пропажу обнаружили лишь спустя четверо суток.

«Кассир не может заходить в кассу один и открывать кассу один не может. И сдавать кассу они [два кассира] должны каждый день, утром и вечером. Абсолютно все происходит под камерами. А тут четыре дня никто ничего не замечал, ни руководство, ни второй кассир», — заявил источник издания, знакомый с работой отделения Альфа-банка в Ачинске.

Телеграм-канал Shot со ссылкой на мужа кассира сообщает, что Григорьева 3 декабря, когда из банка пропали деньги, вернулась домой и ничего не сказала ему о произошедшем. 5 декабря, по словам мужа, кассир попыталась покончить с собой, ее госпитализировали. На следующий день, рассказал он, жена потребовала, чтобы он забрал ее домой из больницы. В ночь на 7 декабря, утверждает муж, пока он спал, Григорьева ушла из дома и не вернулась.

Перед попыткой суицида, сообщает телеграм-канал, Григорьева оставила две предсмертные записки. В одной она признавалась в любви к мужу, во второй, адресованной ее начальнице, кассир Альфа-банка заявляла, что уже три года ей кто-то угрожает и заставляет «так делать» (не уточняя, что именно).

По данным Shot, у мужа Григорьевой не было постоянной работы и были долги на 770 тысяч рублей, «он часто бывал в букмекерской конторе, а возле дома его периодически караулили неизвестные люди, которые грубо с ним разговаривали».

Статья 160 УК РФ («Присвоение или растрата») предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, если речь идет об особо крупном размере или организованной группе.

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