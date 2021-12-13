Взрыв в церковно-приходской школе в Серпухове: что стало известно к концу дня Есть версия, что выпускник школы собирался взорвать бомбу во время общей молитвы

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Сотрудники правоохранительных органов у входа в школу после взрыва Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix / LETA

Утром 13 декабря на территории Введенского Владычного женского монастыря в Серпухове произошел взрыв. Бомбу взорвал выпускник церковно-приходской школы при монастыре 18-летний . Вот главное, что известно о произошедшем к этому часу.

Владислав Струженков находится в реанимации. Первоначально сообщалось, что он погиб при взрыве, однако позже эта информация не подтвердилась. Помощь Струженкову оказали не сразу — полиция опасалась, что у него при себе может быть еще одна бомба. ТАСС сообщает, что взрывом ему оторвало ногу. По данным Mash, в больнице ему ампутировали обе ноги.

Помимо Струженкова, в больницах находятся семь пострадавших. Шестеро находятся в удовлетворительном состоянии, еще один — в состоянии средней степени тяжести. Всего в результате взрыва пострадали десять детей, трое из них отказались от госпитализации.

Струженков планировал взорвать бомбу во время общей молитвы — это привело бы к большому количеству жертв. Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в следствии, перед уроками в школе все ученики и педагоги собираются на утреннюю молитву в холле. «Судя по всему, Струженков рассчитывал войти внутрь и сразу привести в действие самодельное взрывное устройство. Но входная дверь оказалась закрыта. Он начал стучаться и в этот момент бомба взорвалась», — рассказал источник, отметив, что внутри пострадали те дети, которые стояли ближе всего к двери.

Мотивы Струженкова пока неясны. Источник «Интерфакса» сообщал, что мотивом могла стать «ненависть к педагогам школы и монахиням» и что во время учебы подросток подвергался буллингу со стороны учителей. О конфликте с учениками и преподавателями также сообщал источник ТАСС. Одна из учениц школы рассказала Mash, что случаи учительского буллинга там являются распространенными и могут происходить «абсолютно без причины». «Учителя обзывают, иногда могут как-то ударить, занижают оценки, относятся с неуважением», — отметила она, при этом охарактеризовав Струженкова как «хорошего, доброго и позитивного».

В то же время один из знакомых Струженкова рассказал изданию Baza, что тот считал себя последователем и «не любил все человечество». «Он хотел отомстить обществу — покончить с собой и забрать какую-то его часть. Он не хотел мстить именно гимназии», — заявил собеседник издания.

Струженкова пока не допрашивали из-за его тяжелого состояния. Когда это станет возможно, ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу. По данным источника ТАСС, у подростка были «проблемы с психикой» после удаления щитовидной железы из-за онкологического заболевания, однако на учете в психоневрологическом диспансере он не состоял. Подросток, сообщает Life, переживал из-за набора веса после операции и «долгое время находился в депрессии» и посещал психологов. Как пишет Shot, по настоянию отца несколько месяцев назад он перестал принимать назначенные ему препараты.

В квартире Струженкова изъяли «предметы и вещества, имеющие значение для дальнейшего расследования», заявили в СК, однако не уточнили, о чем именно идет речь. Shot сообщил, что в квартире нашли много коробков со спичками, с которых были счищены головки. По данным источника «Интерфакса», в квартире нашли тайник с несколькими единицами пневматического оружия, включая пистолеты и винтовки, охолощенный автомат, а также запас селитры. Как пишет ТАСС, с собой у Струженкова было холодное оружие, предположительно, мачете, а других бомб, помимо взорвавшейся, при нем не обнаружили.

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с произошедшим. Он выразил надежду, что «городские власти, силовые ведомства и образовательные учреждения сделают все необходимое, дабы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем». Патриарх также подчеркнул, что в этих «нелегких обстоятельствах» важно проявить сочувствие и оказать внимание и поддержку пострадавшим, а также «помочь страждущим людям преодолеть последствия совершенного преступления». Глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ окажет «помощь и всестороннее содействие» всем пострадавшим.

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