Звучит как анекдот, но ростовского единоросса подозревают в воровстве денег, которые предназначались на отдых детей из бедных семей Он объяснял подчиненным: «В меню надо писать котлеты, но это не значит, что их нужно давать»

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В Ростовской области депутата Поляковского сельского поселения от «Единой России» Виталия Латышева заподозрили в хищении денег, выделенных из бюджета на отдых детей из малообеспеченных семей.

61-летний Латышев, ранее заседавший в Неклиновском районном собрании, возглавляет более десятка компаний, владеющих детскими оздоровительными лагерями на территории района. По данным источника РИА Новости, с 2015 года лагеря Латышева получили из бюджета около миллиарда рублей, и 30% из этой суммы «осело в карманах бывшего депутата». В ходе расследования в лагерях прошли обыски.

Издание Baza опубликовало видеозапись одного из разговоров Латышева с подчиненными. Они обсуждали, как можно сэкономить на детской еде, чтобы дети не жаловались родителям и чтобы не привлечь внимания проверяющих инстанций.

«Наталья сказала котлеты все время давать, а Оля говорит: «Мы же тогда будем все дороже, как нам быть?» — спрашивает одна из участниц совещания. Ей отвечают: «Нет, она говорит, в меню писать надо постоянно котлеты, это не значит, что нужно давать».

Другая женщина также предлагает «просчитать меню, чтобы по нормам крупы, мясо, все» только на тот день, когда в лагерь приезжают проверяющие. В другие дни она предлагает экономить на еде, но добавить в меню «пирожок какой-то дешевый», чтобы дети «не были голодными» и не звонили с жалобами родителям. Мужчина сетует, что на пирожок придется потратить лишние пять рублей.

В доме у Латышева также прошли обыски; фотографии его интерьеров распространились по соцсетям. На них попали бассейн, статуи, камин, картины и элитная мебель, сделанная на заказ. Издание Donday со ссылкой на экспертов рынка оценило стоимость обустройства только одной гостиной в доме Латышева в 5-6 миллионов рублей: депутат мог потратить на один лишь диван около 900 тысяч, а на кресла и стол — по 500 тысяч рублей.

В «Единой России», где состоит Латышев, не дожидаясь окончания расследования, назвали его действия «возмутительными и циничными» и заявили, что его лишат членства в партии.

Источник издания 161.ru сообщил, что еще в 2015-2018 годах полиция передавала в следственные органы материалы проверок в отношении Латышева — тогда были основания подозревать его в нарушении трудового законодательства и причинении ущерба ресурсоснабжающим компаниям. Однако уголовные дела не возбуждали, так как, по словам источника, родственники и друзья в судебной системе, прокуратуре и городской думе Таганрога «помогали ему уклоняться от ответственности».

Сейчас в отношении Латышева ведется проверка, о возбуждении уголовного дела пока не сообщалось. Директор одного из принадлежащих ему детских пансионатов назвала обвинения «бредом» и «неправдой». Сам Латышев ситуацию пока не комментировал.

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