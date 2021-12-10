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Церемония вручения Нобелевской премии мира. Ждем речь Дмитрия Муратова Трансляция
Источник: Meduza
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В Осло началась церемония вручения Нобелевской премии мира. На ней выступят главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса, которые разделили премию в 2021 году. В октябре, когда были объявлены имена лауреатов, Муратов назвал премию наградой для всей «Новой газеты» и в первую очередь для ее погибших сотрудников. Денежную часть премии он передал в несколько благотворительных фондов.