Росгвардия объявила, что ее сотрудник стал лауреатом Международного конкурса имени Станислава Лема. Оказалось, что премию вручают за деньги

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Алексей Абрамов с дипломами Международного конкурса имени Станислава Лема и своей книгой ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»

8 декабря управление вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области объявило, что ее сотрудник, прапорщик полиции Алексей Абрамов, стал лауреатом третьей степени Международного конкурса имени Станислава Лема в номинации «Фэнтези». Его наградили за книгу для детей «Подземелье в облаках». В сообщении на сайте вневедомственной охраны сказано:

Алексей Абрамов стал лауреатом III степени, уступив второе место канадскому писателю Стивену Эриксону, а первое — всемирно известному Стивену Кингу.

Итоги Международного конкурса имени Станислава Лема в конце ноября подвел Интернациональный союз писателей, который называет себя «крупнейшей в мире организацией профессиональных писателей». Союз объявил результаты конкурса вместе с еще , которые он организует.

На литературные награды Интернационального союза писателей могли претендовать участники IV Большого Международного литературного онлайн-проекта, который в союзе называют «крупнейшим литературным фестивалем в формате онлайн». Издание Sota обратило внимание, что в литературном онлайн-проекте можно было поучаствовать бесплатно (но только «социально незащищенным» людям), а также за деньги — от 13 до 59 тысяч рублей.

Если у человека «пакет бесплатного участия», сказано на сайте проекта, он получает «возможность побороться и получить высокие литературные награды», если «пакет участника-спонсора», то он может «получить звание дипломанта или лауреата I, II, III степени» одной из шести премий. Те, кто внесет максимальную сумму 59 тысяч рублей, попадают в короткие списки претендентов на премии. Кроме того, «VIP-cпонсоры автоматически попадают в шорт-лист и получают диплом финалиста имени Франца Кафки». Какой пакет участия был у Алексея Абрамова из Росгвардии, неизвестно.

Книга для детей «Подземелье в облаках. Служба ведьминой доставки» Алексея Абрамова вышла в июле 2021 года, сказано в описании на сайте «Литреса». В аннотации книги сообщается, что в ней рассказывается о приключениях двух девочек Лизы и Ани, которые приглашают «посетить мир Гномов и помочь разобраться с загадочными исчезновениями отдельных домов и целых поселков гномов». В предисловии к книге сообщается, что деньги на ее издание собрали на краудфандинговой платформе Planeta.

Интернациональный союз писателей в прошлом критиковали из-за того, что в литературных премиях организации участвовали люди, которые на них не заявлялись. Например, канадская писательница Маргарет Этвуд, британский драматург Том Стоппард или российский политик Алексей Навальный. «Кольта» писала, что руководитель союза Александр Гриценко признал, «что среди лауреатов премии, действительно, были и авторы, которые не выдвигались на нее сами».

Кроме того, в 2020 году поэт Виталий Пуханов и его жена, писательница Ольга Славникова, потребовали, чтобы Интернациональный союз писателей убрал их имена из списка почетных членов организации, после чего их страницы в фейсбуке атаковали боты. Также боты атаковали фейсбук поэтессы Дарьи Суховей, которая рассказала о личном общении с главой союза Александром Гриценко.

Примечательно, что Интернациональный союз писателей объявил итоги Международного конкурса имени Станислава Лема в ноябре 2021 года практически одновременно с Конкурсом научно-фантастического рассказа памяти Станислава Лема, который организовало посольство Польши в РФ.

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Александр Бакланов