В Москве девушка прыгнула с четвертого этажа, спасаясь от насильника. В той же квартире удерживали еще двух женщин

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Следственный комитет России задержал 28-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании, покушении на убийство и незаконном лишении свободы. Следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте, сообщается на сайте управления СК по Москве.

По данным следствия, в ночь на 7 декабря мужчина, личность которого официально не раскрывается, избил и изнасиловал 20-летнюю девушку в квартире дома на Шелепихинской набережной. Девушка попыталась спастись от насильника и прыгнула с четвертого этажа. Мужчина спустился вниз и нанес ей несколько ножевых ранений, после чего скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

В СК сообщили, что в квартире, где произошло преступление, насильно удерживали еще двух женщин 1984 и 1999 года рождения, чьи руки были связаны скотчем. По версии следствия, они смогли сами освободиться и выйти из квартиры, когда мужчина ушел. Другие подробности произошедшего в Следственном комитете пока не раскрыли.

По данным телеграм-канала «112», задержанный — 28-летний гражданин Таджикистана Толибчон Аминов.

После первых сообщений об изнасиловании несколько российских изданий сообщили, что в случившемся подозревают 37-летнего уроженца Северной Осетии Руслана Кокаева. Сам Кокаев заявил, что не причастен к этому (в полиции это подтвердили).

Кокаев рассказал, что в квартире, где произошло преступление, делали ремонт, и один из рабочих остался там на ночь. «Каким-то образом он (рабочий) пригласил туда свою знакомую, с которой он давно в отношениях, или они женаты, не знаю. Это мне уже рассказывали в отделении представители правоохранительных органов, мы с ними на связи», — говорил он.

Телеканал РЕН сообщал, что мужчина пригласил девушку в свою квартиру, где шел ремонт, под предлогом уборки. Как в квартиру попали две другие женщины, пока неизвестно.

Александр Бакланов Фото на обложке: Александр Казаков / Коммерсантъ