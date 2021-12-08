Американскому миллиардеру Майклу Стайнхардту до конца жизни запретили покупать антиквариат Он демонстрировал «хищный аппетит к краденым артефактам», заявил прокурор

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Brendan McDermid / Reuters / Scanpix / LETA

Американский финансист, филантроп и коллекционер искусства Майкл Стайнхардт заключил сделку со следствием по делу о скупке краденых ценностей из разных стран мира. Об этом 6 декабря сообщил офис окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса — младшего.

По условиям сделки у Стайнхардта конфисковали 180 артефактов общей стоимостью 70 миллионов долларов и пожизненно запретили ему покупать антиквариат (прокурор назвал такой запрет беспрецедентным). При этом никаких обвинений против коллекционера не выдвигали.

81-летний Стайнхардт заработал свое состояние с помощью хедж-фонда Steinhardt Partners, который он открыл в 1960-х годах. На протяжении почти 30 лет люди, вложившие деньги в этот фонд, получали в среднем почти 25% прибыли ежегодно, что сделало Стайнхардта лучшим трейдером Уолл-стрит, писал Forbes несколько лет назад. На данный момент журнал оценивает состояние Стайнхардта в 1,2 миллиарда долларов.

Финансист также получил известность как филантроп и коллекционер. В его коллекции есть картины Пабло Пикассо, Джексона Поллока, Поля Сезанна. Стайнхардт передавал некоторые купленные им ценности в аренду музеям. Одна из галерей музея Метрополитен в Нью-Йорке носит его имя. Также он поддерживал Бруклинский ботанический сад (там в честь него назвали оранжерею), Нью-Йоркский университет (там его имя носит Школа культуры, образования и человеческого развития) и еврейские благотворительные организации.

Расследование о скупке краденых ценностей в отношении Стайнхардта началось в 2017 году. Тогда офис окружного прокурора Манхэттена выяснил, что миллиардер передал в аренду музею Метрополитен статую в виде головы быка, которая была украдена из Ливана во время гражданской войны 1970-1980-х годов. Также выяснилось, что дома и в офисе Стайнхардта могут быть другие украденные ценности.

Расследование в отношении миллиардера стало международным — к нему подключились , которые, как предполагалось, могли пострадать от его действий. Следствие проверило более тысячи артефактов, которые финансист приобрел с конца 1980-х годов, и пришло к выводу, что 180 из них были крадеными. В основном их похищали во время массовых волнений в той или иной стране.

Прокурор Сайрус Вэнс— младший заявил, что Стайнхардт «десятилетиями демонстрировал хищный аппетит к краденым артефактам, не беспокоясь о законности своих действий, легальности ценностей, которые он покупал и продавал, или о том огромном культурном ущербе, который он нанес по всему миру». Вэнс добавил, что сделка со Стайнхардтом поможет вернуть артефакты законным владельцам быстрее, чем в случае, если бы коллекционер отправился под суд.

Среди ценностей, конфискованных у Стайнхардта — сосуд для питья в форме головы оленя, который датирован примерно 400 годом до нашей эры и появился на рынке без после грабежей в турецком городе Милас. Стайнхардт купил его за 2,6 миллиона долларов и отдал в аренду музею Метрополитен. Сейчас кубок оценивают в 3,5 миллиона долларов.

Еще один артефакт, с которым пришлось расстаться миллиардеру — фреска с младенцем Гераклом, который душит змею, посланную убить его. Она украшала одно из зданий древнеримского города Геркуланум, уничтоженного извержением Везувия. В 1995 году ее украли, а вскоре Стайнхардт купил ее за 650 тысяч долларов. Сейчас ее оценочная стоимость — миллион долларов.

Кроме того, у коллекционера изъяли древнегреческую погребальную урну стоимостью миллион долларов, три ближневосточные посмертные маски общей стоимостью почти два миллиона и золотую чашу из иракского города Нимруд, который около двух лет контролировали террористы из « ». В 2020 году Стайнхардт купил чашу за 150 тысяч долларов у человека по имени Святослав Конкин, сообщил офис окружного прокурора Манхэттена.

Адвокаты Стайнхардта после заключения сделки заявили, что их клиент рад, что расследование против него завершилось без предъявления обвинений и что «ценности, незаконно полученные другими», вернутся их владельцам. Адвокаты добавили, что дилеры, у которых Стайнхардт покупал антиквариат, предъявляли ему доказательства законного происхождения ценностей и своих прав на них. Но офис окружного прокурора Манхэттена настаивает: на самом деле Стайнхардт знал, что купленные им предметы были получены незаконно.

Это не первые претензии к Стайнхардту, связанные с его коллекцией. Еще в 1990-х годах финансиста обвинили в незаконном приобретении золотого блюда, сделанного на территории современной Италии более двух тысяч лет назад, за которое он заплатил миллион долларов. Кроме того, против Стайнхардта выдвигали другие обвинения: в 2019 году семь женщин заявили, что он склонял их к сексу, используя свое финансовое и служебное положение.

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Ольга Корелина