Во Франции нашли серийного убийцу и насильника, которого не могли поймать 35 лет Им оказался бывший полицейский. Он покончил с собой и оставил записку, где признался в преступлениях

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Во Франции нашли серийного убийцу и насильника по прозвищу Рябой, которого не могли поймать с 1986 года. Это было одно из самых старых нераскрытых дел парижской полиции. В преступлениях признался Франсуа Веров — 59-летний бывший полицейский, который покончил с собой.

Рябой действовал в Париже в 1980-х и 1990-х годах. О нем заговорили, когда в 1986 году в подвале одного из домов нашли мертвой 11-летнюю Сесиль Блок. Предполагалось, что преступник зашел вместе с девочкой в лифт, силой заставил ее спуститься в подвал, где изнасиловал и убил.

Родители и старший брат Сесиль случайно столкнулись с подозреваемым перед тем, как он напал на девочку. Они описали его как высокого темноволосого молодого человека с кожей, покрытой отметинами то ли от оспы, то ли от акне — отсюда и прозвище Рябой. «Он казался очень уверенным в себе. Он говорил со мной очень смело и вежливо. Он сказал что-то вроде: „Желаю вам очень-очень хорошего дня“», — вспоминал брат жертвы Люк Ришар.

Позднее Рябого связали с убийствами еще трех человек — 38-летнего жителя Парижа Жиля Полити и его помощницы по хозяйству, 20-летней немки Имргард Мюллер в 1987 году и 19-летней Карин Лерой из пригорода Парижа в 1994 году. Также Рябой, как считается, совершил по меньшей мере шесть изнасилований, жертвы которых выжили. Среди них были девочки 11 и 14 лет. Некоторые пострадавшие заявили, что насильник представлялся им полицейским.

Фоторобот Рябого и фотография Франсуа Верова

После 1994 года о новых преступлениях Рябого было неизвестно. Но правоохранительные органы продолжали искать его и решили проверить 750 сотрудников полиции, работавших в Париже в годы, когда там действовал Рябой. Под проверку попал и Франсуа Веров, который служил в , а потом перешел в подразделение полиции, отвечающее за работу с несовершеннолетними. После выхода в отставку Веров переселился на юг Франции.

29 сентября Веров должен был явиться в полицию для сравнения его ДНК и ДНК серийного убийцы. В тот же день тело мужчины обнаружили на курорте Ле Гро-дю-Руа на юге Франции. Он покончил с собой, приняв смертельную дозу лекарств. За два дня до самоубийства Веров снял все деньги со счетов и арендовал жилье в Ле Гро-дю-Руа через сервис Airbnb. Его стали искать по просьбе родственников, которые забили тревогу, когда мужчина уехал из дома и перестал выходить на связь.

Веров оставил предсмертную записку. В ней он заявил, что «был тем великим злодеем, который совершал непростительные деяния до конца 1990-х годов». Веров объяснил убийства и изнасилования «импульсами», связанными с детством. В период совершения преступлений у него было «все плохо в жизни», однако ему удалось «усмирить своих демонов», когда он женился и завел детей, говорилось в записке. В конце Веров писал, что решил покончить с собой, чтобы облегчить участь членов своей семьи.

В записке Веров не признался, что он и есть Рябой и не называл имена своих жертв. Однако офис прокурора Парижа заявил, что анализ его ДНК выявил совпадение с ДНК, найденными на месте преступлений Рябого.

Адвокат Дидье Себан, представляющий семью Сесиль Блок и некоторых других жертв серийного убийцы, заявил, что они, узнав о его суициде, испытали одновременно и чувство облегчения, и чувство горечи. «Мы не узнаем всего, что сделал Рябой, а многие семьи наверняка ждут объяснений. Мы знаем о ряде убийств и изнасилований, но думаем, что есть и другие», — сказал Себан.

Ольга Корелина