На Канарских островах началось извержение вулкана, спавшего с 1971 года. За неделю до этого в районе вулкана произошло 22 тысячи подземных толчков Фото и видео из соцсетей

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Лава и дым после извержения вулкана в национальном парке Кумбре-Вьеха на острове Пальма, 19 сентября 2021 года Borja Suarez / Reuters / Scanpix / LETA

19 сентября на испанском острове Пальма в Атлантическом океане, входящем в Канарский архипелаг, началось извержение на вулканическом хребте Кумбре-Вьеха — цепи вулканов, которые извергались в последний раз .

Новое извержение произошло после роста сейсмической активности — с 11 сентября в течение недели в этом районе зарегистрировали 22 тысячи подземных толчков. Перед извержением здесь произошло землетрясение магнитудой 3,8.

На видеозаписях с места природной катастрофы можно увидеть лаву, пепел и камни, которые вулкан выбрасывает в воздух. Один поток лавы спускался по склону к ближайшим домам. Трансляцию с острова Пальма ведет местный телеканал RTVC. Эвакуация жителей близлежащих деревень началась незадолго до извержения, всего из этого района должны эвакуировать около одной тысячи человек.

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