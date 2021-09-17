Житель Воронежской области убил соседей, а затем в шлеме и бронежилете напал на отдел полиции. Спустя сутки его задержали со стрельбой

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Сотрудник Следственного комитета у отдела МВД в городе Лиски, на который совершили нападение. 16 сентября 2021 года Следственный комитет РФ

Полиция Воронежской области задержала 54-летнего жителя села Волчанское Виктора Мирского, подозреваемого в тройном убийстве и в посягательстве на жизнь полицейских, сообщили 17 сентября Следственный комитет и МВД. Полицейские заметили «Ниву» Мирского с поддельными номерами возле села Студенок, потребовали остановиться, но мужчина попытался уйти от погони, выехал на поле и, по данным Mash, врезался в скирд сена.

Виктора Мирского, по данным СМИ, задержали участковый и инспекторы ГИБДД (по версии МВД, это были сотрудник ДПС и оперативник уголовного розыска). Подозреваемый открыл стрельбу по полицейским, ответным огнем его ранили по касательной в голову, сообщает телеграм-канал «112». Мирскому оказали медицинскую помощь, его госпитализировали. Сотрудники МВД в ходе спецоперации не пострадали. В автомобиле подозреваемого нашли автомат, гранаты, винтовки, магазины для оружия, сотни патронов разных калибров, сообщила Baza.

Виктора Мирского подозревают в убийстве знакомой семьи. По версии следствия, в ночь на 16 сентября подозреваемый застрелил в селе трех человек «на почве бытового конфликта». Погибли 59-летняя местная жительница Гулистан Ибрагимова и двое ее детей 19 и 5 лет. Известно, что семья занималась фермерством. Между Мирским и семьей произошел конфликт, «который связан с дележкой земли», сообщила Baza. В прошлом он также конфликтовал с соседями из-за того, что «его коровы съели соседскую капусту», из-за чего его оштрафовали.

После тройного убийства подозреваемый заминировал свой дом в Волчанском и напал на отдел полиции в городе , который находится в 60 километрах от села. Подозреваемый приехал к отделу МВД по Лискинскому району на автомобиле «Нива». Судя по записям с камер наблюдения, около 5:30 утра 16 сентября из машины вышел вооруженный мужчина в военной форме, шлеме и бронежилете. С помощью взрывчатки он подорвал входную дверь в отдел полиции, после чего закинул внутрь дымовую шашку или гранату.

Затем нападавший дважды выстрелил по бронированному стеклу дежурной части, которое не разбилось. 26-летний старший сержант полиции открыл ответный огонь, после чего преступник кинул в полицейского самодельное взрывное устройство, которое не сработало, и еще дважды выстрелил, а затем скрылся.

В СК сообщили, что в результате взрыва пострадал сотрудник взвода патрульно-постовой службы 1995 года рождения, который получил осколочное ранение голени правой ноги. «Коммерсант» сообщал, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по четырем статьям Уголовного кодекса, нападавшему грозит пожизненное лишение свободы. Расследование ведут по статьям об убийстве двух и более лиц, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, а также посягательстве на жизнь полицейского.

Александр Бакланов