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Шахматистка подала в Лос-Анджелесе иск против компании Netflix из-за сериала .

В одном из эпизодов сериала закадровый голос говорит, что «шахматистка Нона Гаприндашвили, чемпионка мира среди женщин, никогда не играла с мужчинами». Это происходит, когда главная героиня сериала, вымышленная шахматистка Бет Хармон принимает участие в решающем турнире, где играют мужчины.

В иске подчеркивается, что это высказывание о Гаприндашвили является «разрушительной ложью, умаляющей ее достижения перед многомиллионной аудиторией». К 1968 году, когда по сюжету происходит действие эпизода, она сыграла более чем с 50 шахматистами-мужчинами, отмечается в иске.

В одном из недавних интервью Гаприндашвили говорила: «Они пытались создать вымышленный персонаж, который прокладывает путь для других женщин, но в реальности к тому моменту я уже проложила этот путь и вдохновила многие поколения».

Гаприндашвили также оскорбило то, что в сериале она названа «русской шахматисткой». «Netflix назвал ее русской, хотя знал, что она грузинка и что грузины пострадали от российского господства, когда были частью Советского Союза», — подчеркивается в иске.

В качестве возмещения ущерба Гаприндашвили требует 5 миллионов долларов и опровержение заявления, что она никогда не играла с мужчинами.

В Netflix отметили, что «с уважением относятся к Гаприндашвили и ее блестящей карьере», но назвали выдвинутые претензии безосновательными и пообещали «энергично» отстаивать свою позицию в суде.

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