Жители подмосковного поселка Бужаниново устроили митинг из-за изнасилования и убийства 67-летней женщины. В преступлении обвинили мигрантов из Таджикистана

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Администрация Сергиево-Посадского городского округа

13 сентября в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района прошел стихийный митинг против мигрантов из-за убийства пожилой женщины. Ранее в тот день местные издания «Копейка» и «Альтернативная газета» опубликовали сообщения о том, что в районе Бужаниново изнасиловали и убили женщину примерно 65 лет (позднее власти уточнили, что ей было 67 лет). Ее тело нашли в лесу возле железной дороги. По подозрению в убийстве задержаны двое мигрантов, говорилось в сообщениях. «Копейка» и «Альтернативная газета» выложили фото подозреваемых, снимков.

На митинг в Бужаниново вышли не меньше 200 человек. Они требовали встречи с начальником полиции и закрытия общежития для мигрантов. Как сообщила «Копейка», после 18:00 вечера 13 сентября люди стали собираться возле двухэтажного здания в Бужаниново, которое выкупила компания «Экоокна» для расселения своих сотрудников-иностранцев (по информации властей, это здание бывшего сельского клуба). Baza оценила число участников митинга в 200 человек, автор «Альтернативной газеты» Андрей Трофимов — в 300 человек (по состоянию на 23:00). «Коммерсант» со ссылкой на очевидцев писал, что на пике число участников схода доходило до тысячи человек.

Судя по видео «Альтернативной газеты», в митинге участвовал сын убитой женщины. Он требовал от коменданта общежития пропустить его внутрь: «Вы почти в возрасте моей мамы, которую убили». Молодые девушки, пришедшие на митинг, рассказали, что мигранты предлагали им «интимные вещи»; женщины заявили, что боятся отпускать детей на улицу. По словам одного из участников схода, люди уже приходили к общежитию в ночь на 13 сентября: «Мы до пяти утра здесь стояли, ждали какое-то начальство, чтобы все объяснили. Не было никого». Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что в ночь на 13 сентября кто-то пытался сломать дверь в общежитие.

18+ Мигранты изнасиловали и убили бабушку! Взрывоопасная ситуация! 18+ Андрей Трофимов

Общежитие взяла под охрану полиция. СК подтвердил задержание подозреваемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки. Это «двое граждан одного из соседних государств» 1988 и 1984 годов рождения, заявило ведомство. Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев сообщил, что речь идет о двух гражданах Таджикистана, которые работали на строительстве частного дома в садоводческом товариществе «Приозерное» и жили там же. Утром 14 сентября СК сообщил, что подозреваемым предъявлено обвинение. При этом жители Бужаниново во время митинга говорили, что в преступлении участвовали трое иностранцев и что одному из них якобы удалось сбежать. Прибывшая на место полиция это не комментировала.

Митинг в Бужаниново закончился около полуночи 14 сентября, после встречи с властями Сергиева Посада. Они пообещали добиваться закрытия общежития для мигрантов. «Уважаемые земляки! Я призываю вас остановиться. Линчевать всех подряд, исходя из их национальности, — это ошибка, которая может породить большую агрессию. Предполагаемые преступники в руках правосудия. Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия», — пообещал глава городского округа Михаил Токарев. Его заместитель Оксана Ероханова добавила, что полиция направит силы на патрулирование улиц в Бужаниново. Также власти проверят законность передачи здания поселкового сельского клуба компании «Экоокна».

Обновлено. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Бужаниново. «Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно, накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против — ему там не место», — приводятся слова губернатора в его официальном телеграм-канале.

«Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно, накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против — ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано.

Автор «Альтернативной газеты», блогер Андрей Трофимов заявил, что ему угрожают уголовным делом из-за освещения волнений в Бужаниново. «Мне уже позвонили из правительства Московской области и из различных структур и сказали, что меня хотят сделать крайним за этот сход, завести уголовное дело о разжигании межнациональной розни. Я, естественно, не разжигаю никакую рознь. Я даю возможность жителям донести до властей свои проблемы, свои чаяния, свои тревоги», — рассказал Трофимов в репортаже с митинга возле общежития.

В марте 2019 года митинги против мигрантов прошли в Якутии. Они начались после того, как выходца из Кыргызстана обвинили в изнасиловании женщины. На фоне протестных выступлений появились сообщения об угрозах и нападениях на мигрантов, из-за чего приезжие стали отказываться от выхода на работу. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с жителями Якутска и пообещал бороться с нелегальной иммиграцией и незаконным предпринимательством. Вскоре поле этого он временно запретил якутским предприятиям в 33 сферах деятельности принимать на работу иностранных граждан.

Ольга Корелина