На Фарерских островах охотники на катерах и гидроциклах загнали на мелководье 1428 белобоких дельфинов. Всех до одного убили

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Природоохранная организация Sea Shepherd сообщила, что ночью в воскресенье, 12 сентября, на устроили массовую охоту на атлантических белобоких дельфинов. Участники охоты с помощью скоростных катеров и гидроциклов за несколько часов загнали большую стаю дельфинов на мелководье у пляжа в деревне Скалафьордур и убили 1428 особей.

Это изображение может шокировать. Просим чувствительных людей не смотреть его Все равно хочу увидеть

В Sea Shepherd заявили, что это крупнейшая охота на дельфинов на Фарерских островах, где традиционно разрешен китобойный промысел. По данным организации, до этого самым массовым считалось убийство 1200 обыкновенных гринд, или черных дельфинов, в 1940 году. В Sea Shepherd допускают, что охота 12 сентября стала крупнейшим убийством китообразных, когда-либо зарегистрированным в мире.

Это изображение может шокировать. Просим чувствительных людей не смотреть его Все равно хочу увидеть

На Фарерских островах распространена традиция гриндадрапа — охоты на китов, в которой могут участвовать представители местных общин. Организация Sea Shepherd, которая с 1980-х выступает за ее запрет, отметила, что нынешняя охота была нелегальной. Устроитель гриндадрапа в этом районе не знал, что 12 сентября возле Салафьордура собираются провести охоту — ее организацией занимался человек из другого района. Местный устроитель не давал разрешения на охоту.

Многие участники прошедшей охоты, отмечает Sea Shepherd, не имели лицензии, которую на Фарерских островах выдают людям, прошедшим обучение, как быстро убивать дельфинов. Фотографии и видеозаписи, снятые в ту ночь, показывают, что многие раненые дельфины, выброшенные на берег, оставались живы и продолжали шевелиться. Также кадры демонстрируют, что некоторые дельфины получили ранения от гребных винтов моторных лодок, из-за чего медленно и мучительно умирали.

Обычно мясо китов и дельфинов, убитых во время гриндадрапа, делят между участникам охоты, а остальное отдают местным жителям. Но в этот раз, указывает Sea Shepherd, мяса оказалось так много, что его стали предлагать жителям других территорий в надежде, что его не придется выбрасывать.

Китобойный промысел на Фарерских островах развит с IX века. Жители архипелага считают мясо китов и дельфинов важной частью своего рациона, а охоту на них — частью культуры.

Александр Бакланов