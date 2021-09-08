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Один из бывших учредителей компании «КриоРус», которая занималась заморозкой и хранением тел умерших людей и животных для их возможного оживления в будущем, обвинил другую бывшую учредительницу, с которой раньше состоял в браке, в попытке хищения емкостей с телами «криопациентов».

Компания «КриоРус» была создана в 2006 году. О ней неоднократно писали СМИ. В 2018 году РБК называл «КриоРус» единственной криофирмой в России и сообщал, что она хранит тела 62 «криопациентов». Они находились в жидком азоте в больших емкостях, называемых сосудами Дьюара, в двух подмосковных хранилищах. Услуги компании стоили тогда от 15 тысяч долларов (заморозка головы или мозга) до 36 тысяч долларов (заморозка и хранение всего тела). «КриоРус» не давала гарантий по оживлению «криопациентов»; ученые говорили об отсутствии доказательств эффективности крионики.

Среди учредителей «КриоРус», согласно данным на сайте компании, были восемь человек — в том числе супруги Данила Медведев и Валерия Удалова. В 2009 году Удалова стала директором «КриоРус», а спустя 10 лет лишилась этого поста, поскольку «большинство учредителей выразили недовольство деятельностью директора». Удалова в ответ зарегистрировала другую фирму с названием «КриоРус», став ее единственной владелицей. Медведев же вместе с еще двумя учредителями создал компанию «Открытая крионика». Сейчас Медведев и Удалова в разводе, сообщила сама женщина «Газете.ru».

8 сентября один из учредителей «Открытой крионики» Дмитрий Квасников сообщил, что накануне Удалова и ее сотрудники «проникли на территорию криохранилища, вырезали часть стены ангара автогеном, слили большую часть азота из [сосудов Дьюара] и, погрузив их прямо с пациентами горизонтально на две машины, пытались увезти в сторону недостроенного криохранилища в Твери». По словам Квасникова, он и его партнеры вызвали полицию, которая вернула сосуды Дьюара на прежнее место. «Нанесенный криопациентам и хранилищу ущерб еще только предстоит оценить», — добавил Квасников.

Квасников заявил, что Удалова действует «неадекватно», причиняя вред «криопациентам», и что сейчас «решается вопрос» о возбуждении в отношении нее уголовного дела.

Ранее Валерия Удалова уже осуществила рейдерский захват ООО «КриоРус» с последующим созданием второго ООО с тем же названием и переводом на новое ООО всех активов, эти действия сейчас являются предметом нескольких арбитражных разбирательств. Также во время рейдерского захвата в 2019 году она уже похитила часть пациентов.

Данила Медведев заявил изданию «Подъем», что Удалова хотела вывезти сосуды Дьюара из хранилища в Сергиевом Посаде ради развития своей новой компании. «Для того, чтобы Валерия могла собирать деньги с новых клиентов, ей нужно демонстрировать, что у нее есть хранилище, есть криопациенты. Получается, что чем больше их у компании, тем она как будто более надежная и солидная», — пояснил он.

Сама Удалова заявила «Подъему», что она, еще будучи директором «КриоРус», оформила продажу сосудов с «криопациентами» своей новой фирме. «У меня действующие договоры на все оборудование, но полиция распорядилась оставить его на старом месте, чтобы разобраться с документами», — сказала она. В разговоре с «Газетой.ru» Удалова отказалась уточнить, были ли в контейнерах тела людей и не пострадали ли они при перевозке.

Наша компания просто решила перевести оборудование с одного места на другое. Мой бывший муж, а также экс-соучредитель Данила Медведев пошел и написал в полиции ложный донос за то, что мы крадем наше же оборудование… <…> Он хочет все захватить себе, всяческими незаконными методами пытается давить на меня.

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Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой