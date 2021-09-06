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Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий запретил проводить службы священнику храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Роману Степанову. Соответствующий указ был подписан после того, как Степанов опубликовал видео, в котором призвал высокопоставленных служителей РПЦ задекларировать свои доходы — но в епархии заявляют, что решение было принято еще до публикации видео из-за поведения священника, несовместимого с саном.

pope Roman

Видео 31-летнего Степанова было выложено на его канале «Pope Roman» 4 сентября. В пятиминутном ролике священник рассказал, что прихожане много раз задавали ему вопросы о том, почему тот или иной служитель церкви «ездит на дорогом автомобиле, имеет свою яхту, дорогие часы». По словам священника, раньше в таких ситуациях он всегда старался «подобрать слова и заболтать ситуацию», но впредь он «не может позволить себе это делать, потому что взял добродетель искренности».

Священник выразил уверенность, что если высокопоставленные служители РПЦ — начиная от патриарха Кирилла — и их ближайшие родственники будут декларировать свои доходы и имущество, это снимет неудобные вопросы.

Благодаря этому мы сможем вернуть доверие людей. Благодаря этому мы сможем победить проблему, которая есть в нашей церкви. Это коррупция, она есть несомненно. Все мы об этом знаем. И благодаря этому мы станем крепче, искреннее и надежнее.

6 сентября, через два дня после выхода видео, митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий запретил Степанова в служении, сославшись на его поведение, несовместимое с саном. В указе Савватий рассказал, что от Степанова из-за его поведения была вынуждена уйти жена, а сам он употреблял наркотики и «блудно сожительствовал с другой женщиной» — митрополит отметил, что об этом священник сам рассказывал в соцсетях.

По словам митрополита, Степанов, вступая в сан, утаил большую часть подробностей своей жизни, сообщив лишь о том, что успешно избавился от наркотической зависимости — и просил дать ему шанс «оказывать пасторскую помощь страдающим от аналогичного недуга». Однако, заявил Савватий, с течением времени стало ясно, что Степанов предпочел «спасительному пути покаяния стремление к публичной популярности» и стал намеренно привлекать к себе внимание с целью увеличения числа подписчиков в соцсетях.

Савватий потребовал от Степанова уйти псаломщиком в монастырь до решения церковного суда по его делу и рекомендовал не реже раза в неделю исповедоваться и причащаться. В случае неповиновения митрополит пригрозил священнику «скорым и неизбежным» лишением сана.

Изданию «Подъем» в епархии заявили, что решение о запрете в служении было принято еще 2 сентября, то есть до публикации видео Степанова — и выразили мнение, что священник опубликовал резонансное обращение именно потому, что уже знал, что его запретят в служении.

Отец Роман развелся и утаил это, а также то, что сожительствовал с женщиной, которая забеременела, у него есть внебрачная дочь. Все это он скрыл. Кроме того, поступали жалобы от прихожан, почему он служит. У него были проблемы с наркотиками, женщинами, он уже сознавал, что фактически находится под запретом, вот и выступил.

Сам Степанов не отрицает, что действительно совершал все те поступки, о которых говорится в указе митрополита, однако утверждает, что ничего из этого не скрывал. «Когда я пришел в церковь, рассказал об этом владыке, покаялся, понес епитимью — искупил свой грех. Сейчас получается, что меня отстранили за то, за что я уже понес наказание. Это противоречит церковному праву», — заявил он телеканалу RTVi.

Священник заявил, что придет на заседание церковного суда, однако выразил уверенность в его предвзятости. По его словам, он в любом случае не вернется к служению и будет искать себе работу. «И еще, у меня теперь есть замечательная возможность жениться и нарожать много детей», — сказал Степанов.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Григорий Левченко