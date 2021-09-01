Турция построит комплекс Минобороны в виде звезды и полумесяца, чтобы «внушить страх врагам». Его сравнивают с Пентагоном

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии по случаю начала строительства проекта Минобороны «Полумесяц и звезда» в Анкаре, 30 августа 2021 года Murat Cetinmuhurdar / A​nadolu Agency / ABACAPRESS / ddp / Vida Press

Власти Турции собираются к 2023 году построить в Анкаре новый комплекс зданий министерства национальной обороны страны под названием Ay Yıldız («Полумесяц и звезда»). Два центральных здания комплекса будут выглядеть как полумесяц и звезда — два символа, распространенные в мусульманской культуре, которые также изображены на флаге Турции.

30 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Анкаре церемонию начала строительства комплекса. Он назвал проект «структурой, которая внушит страх врагам Турции и доверие — друзьям». По его словам, там будет создана централизованная, единая система обороны. В комплексе будут находиться здания Минобороны, Генштаба и командований всех видов вооруженных сил. «Меняющиеся потребности обороны требовали, чтобы все подразделения армии и министерства работали под одной крышей», — сказал Эрдоган.

«Полумесяц и звезда» расположится на территории площадью 12,6 миллиона квадратных метров, из которых 890 тысяч квадратных метров придется на крытые помещения. В них смогут работать до 15 тысяч человек. Здание в форме звезды станет входом в комплекс, в здании в виде полумесяца будут конференц-залы, а перед ним появится площадь для мероприятий. Сейчас на месте будущего комплекса Минобороны начались первые строительные работы.

Комплекс военных зданий сравнивают с Пентагоном — штаб-квартирой Минобороны США в форме пятиугольника, и даже называют «турецким Пентагоном». Но заявленная площадь проекта «Полумесяц и звезда» в несколько раз больше — площадь Пентагона составляет почти 604 тысячи квадратных метров, из которых более 343 тысяч отдано под офисные помещения. При этом Пентагон вмещает больше людей — 23 тысячи человек.

Турецкие СМИ привели разные данные о том, когда будет открыт комплекс «Полумесяц и звезда». Так, агенство «Анадолу» сообщило, что «открытие кампуса в рамках проекта „Полумесяц и звезда“ состоится 19 мая 2023 года». Газета Daily Sabah написала, что к этому дню завершится строительство. А издание Hürriyet Daily News привело цитату Эрдогана, который сказал, что «наша цель — открыть этот комплекс в день 100-летия основания Турецкой Республики 29 октября 2023 года».

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Александр Бакланов