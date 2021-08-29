СМИ рассказали о строительстве в Подмосковье «халяльного» поселка, где действует дресс-код и нельзя разводить свиней. Из-за сравнений поселения с сектой СК начал проверку

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Визуализация будущего поселения Аминовка aminovka.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что в деревне Нечёсово в Шаховском районе Московской области планируют построить экопоселение Аминовка.

«В СМИ высказываются опасения, что на данной территории планируется создание религиозного анклава и что жителям близлежащих территорий уже поступают некие угрозы. В одном из изданий высказывается также предположение, что данный поселок создается под религиозную секту», — говорится в сообщении на сайте СК.

На этой неделе несколько изданий рассказали о запланированном строительстве закрытого «исламского», «мусульманского» и даже «халяльного» поселка в 140 километрах от Москвы. Поселение Аминовка назвали в честь создательницы бренда мусульманской одежды для женщин Irada Амины Шабановой, которая выступает организатором строительства.

Шабанова говорит, что хотела создать поселение, где смогли бы жить «единомышленники». На сайте Аминовки сказано, что цель проекта — «объединиться в одном поселении, чтобы создать сообщество зрелых осознанных людей». В инстаграме проекта упоминается, что Аминовка — «это про осознанность, чистоту, сохранение высоких ценностей, воспитание здорового поколения». В материалах на сайте проекта не упоминается ислам.

Поселок планируют построить на 83 гектарах земли «в окружении реки, леса и полей», сказано на сайте проекта. Стоимость земельного участка в Аминовке колеблется от 420 тысяч рублей за 12 соток до 1,2 миллиона за 50 соток. На территории поселка планируют создать школу, детский сад, молельный дом, тренажерный зал, фермерский магазин, небольшой отель. Сейчас на границе поселения есть электричество, в будущем собираются провести газ и водопровод.

Визуализация поселения Аминовка Александра Мартьянова

«Комсомольская правда» опубликовала правила проживания в экопоселении (найти их в открытом доступе не удалось, их подлинность не подтверждена). В них сказано, что в поселок «не допускаются представители нетрадиционной сексуальной ориентации». Жители должны соблюдать дресс-код: мужчинам предписано носить одежду, закрывающую торс, а женщинам — «непрозрачную и не обтягивающую одежду длиной ниже колена» без декольте. На территории поселения нельзя курить, пить алкоголь, употреблять наркотики, ругаться матом, разводить свиней. СМИ отмечали, что кандидатов, желающих купить участок в поселении, будет утверждать наблюдательный совет.

«Комсомольская правда» в статье, посвященной будущему поселку, рассуждала о террористах и радикальных исламистах. Телеканал «Царьград», в свою очередь, назвал Аминовку «бизнес-аферой века» и сравнил поселение с сектой.

После внимания СМИ к Аминовке пресс-секретарь Духовного управления мусульман Московской области Станислав Токарев сообщил, что ему симпатична идея создания такого поселения. «В таких местах собираются не только единомышленники, а единоверцы. Это позволяет сократить воздействие каких-то внешних негативных факторов, которые не совпадают с установлениями ислама», — сказал он.

Сама Амина Шабанова, комментируя сообщения СМИ, сказала, что ее «удивляют даже не кричащие заголовки, а то, как люди невнимательно читают или расставляют акценты». «В нашем поселении покупают участки и православные семьи тоже. А также мусульманская интеллигенция: кандидаты наук, профессора, ученые, работники госструктур, прекрасные и замечательные люди!» — сообщила она. Журналист и политолог Руслан Курбанов, который собирается жить в поселке, сказал в эфире телеканала «Москва 24», что две православных семьи действительно решили купить здесь участки земли.

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Александр Бакланов