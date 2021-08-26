Помните спортсмена Михаила Асташова, устроившегося курьером «Яндекс.Еды»? Он выиграл золото на Паралимпиаде и установил мировой рекорд

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Михаил Асташов во время церемонии награждения на Паралимпиаде, 26 августа 2021 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Российский велогонщик Михаил Асташов взял золотую медаль в гонке преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских играх в Токио. Для российской сборной это седьмая награда и четвертое золото на нынешней Паралимпиаде.

В квалификационном заезде Асташов установил мировой рекорд, проехав дистанцию за 3 минуты 35,954 секунды. Он прошел в финальный заезд и гарантировал себе как минимум серебро Паралимпиады. В финале россиянин на круг опередил канадца Тристена Чернова.

Во время церемонии награждения Асташова организаторы Паралимпиады перепутали мелодию и вместо включили гимн Международного паралимпийского комитета. Из-за этого пришлось повторно награждать тройку призеров во главе с Асташовым.

«Первая в жизни Паралимпиада, первый старт по треку и первая победа. Я изначально к готовился, но результаты в велоспорте стали быстрыми, появилась новая возможность. Да мне даже просто попробовать хотелось, поэтому настроение было что надо, и надежды на медаль тоже были», — рассказал россиянин о своей победе. Он планирует выиграть еще несколько золотых медалей на этой Паралимпиаде.

Асташову 32 года, он родился без рук и ног. Родители от него отказались. Первые четыре года мальчик жил в доме малютки в Бурятии, а потом — в реабилитационном центре в Челябинской области. Когда Асташову исполнилось 16 лет, родители восстановили над ним опеку. Он какое-то время жил с ними в Бурятии, а в 2018 году переехал в Екатеринбург к тренеру Владимиру Алыпову. До этого Асташов уже шесть лет профессионально занимался спортом.

В феврале 2020 года в интернете появился ролик, где Асташов забирает заказ на фуд-корте екатеринбургского торгового центра «Гринвич» в форме курьера «Яндекс.Еды». Компания подтвердила, что спортсмен поступил к ним на работу курьером. В интернете сделали вывод, что таким образом Асташов собирал деньги на участие в соревнованиях, поскольку до этого он жаловался на недостаток средств для участия в Паралимпиаде.

Позже один из тренеров Асташова Николай Тетерин объяснил, что появившееся в интернете видео было фрагментом документального фильма, который снимают про спортсмена. Спонсировала фильм компания по доставке пиццы, которая «попросила сыграть роль доставщика их пиццы», заявил Тетерин. «Это кто-то снял и выложил в интернет. А враги написали, что якобы Миша так зарабатывает на Паралимпиаду в Токио» — возмутился тренер.

Сам Асташов заявил, что устроился в курьеры «не ради хайпа и заработка», а чтобы «получить новый опыт». «Хотел посмотреть, как люди будут реагировать на меня. На меня часто показывают пальцем, пытался с этим страхом бороться. Получить новый опыт, с кем-то познакомиться», — объяснил он. Впрочем, курьером Асташов проработал всего одну смену, а затем уволился из-за «ажиотажа».

Спортсмен вернулся к и тренировкам. Недостающую сумму для участия в отборочных соревнованиях к Паралимпийским играм и в самой Паралимпиаде ему выделили «представители бизнеса», заявил он. Депутат Госдумы и бывший биатлонист Антон Шипулин, к которому Асташов обращался за помощью, заявил, что деньги дал некий уральский бизнесмен. В июне 2021 года стало известно, что Асташов прошел отбор на Паралимпиаду.

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