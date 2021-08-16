В Анапе затопило санаторий, где отдыхали дети с инвалидностью. Они оказались изолированы в корпусах без электричества, воды и горячего питания

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На прошлой неделе на Кубани началось наводнение — уже второе за лето. Затопило, в частности, Анапу, Славянский и Темрюкский районы Краснодарского края. В Анапе в зону бедствия попал санаторий «Черноморская зорька», куда приехали отдыхать дети с инвалидностью. Они и их родители не менее чем на сутки оказались без электричества, горячей воды и горячего питания, сообщило петербургское издание «Мой район».

«Черноморскую зорьку» начало затапливать не позднее 13 августа. Администрация сделала плотину из мешков с песком, но она не помогла сдержать воду, рассказал «Моему району» житель Петербурга Сергей Громов, приехавший отдыхать в санаторий.

«14 августа, пансионат „Черноморская зорька“. Вчера сутки шел дождь. Руководством пансионата сделана плотина — сделана „на отвали“. Сегодня ожидается тайфун. Никаких мер не принимается… У нас в третьем корпусе отдыхают дети-инвалиды. Третий корпус находится в низине, он обесточен. Дети не могут добраться до столовой, поесть. Мамочки в слезах», — заявил Громов, добавив, что воды на улице было примерно по колено.

Петербурженка Галина Салиенко приехала в «Черноморскую зорьку» вместе 13-летней дочерью с инвалидностью. По ее словам, из-за наводнения в жилых корпусах санатория пропал свет: единственный генератор обеспечивал электричеством столовую. Родители вынуждены были использовать телефоны в качестве фонариков, из-за чего устройства быстро разрядились. Кроме того, в корпусах было холодно и отсутствовала горячая вода.

Другой проблемой стало отсутствие горячего питания. Столовая продолжала работать, но доставку еды в корпуса не организовали. Родители вынуждены были либо носить в столовую детей, которые не могли дойти туда сами, либо оставлять их в темных корпусах. Принести детям горячую еду было сложно, так как в столовой не было контейнеров. Родителям приходилось брать с собой лишь ту еду, которую можно было сложить в пакет.

«Дети на сухом пайке вторые сутки. Дошло до того, что дочка говорит мне: „Мам, не ходи в столовую, лучше мы не будем есть, но ты будешь рядом“. Ей страшно, — сказала Салиенко. — Вчера вечером у одного ребенка случился приступ от страха — мама его полчаса успокаивала. Теперь они все время в обнимку — она от него не может отойти».

Родители выходят из корпуса; одна из женщин несет ребенка на руках

Кроме того, затопившая санаторий вода смешалась с канализационными водами; у некоторых детей, как пишет «Мой район», появились признаки .

Всего, по данным «Моего района», в «Черноморской зорьке» на момент наводнения отдыхали около 100 жителей Петербурга — дети с инвалидностью и их родственники. Судя по информации издания «Невские новости», в санатории также были дети с инвалидностью из Республики Коми.

«Горячей воды, чтобы помыться, нет второй день. Сушить вещи негде, уже плесенью попахивает. Электричества нет. Питьевая вода на вес золота, поступает небольшими партиями из кулера через фильтры. Но пить ее боязно из-за недавней вспышки кишечной инфекции в лагере. Купить бутилированную невозможно, так как не дойдем до магазина. У дочки сильно болит и кружится голова, кровотечение из носа, предложили ее принести к медику на руках. Естественно, я ее не донесу. Из-за сырости у нее началось обострение бронхиальной астмы, а ингалятор утонул», — рассказала «Невским новостям» жительница Сыктывкара Евгения Миллер.

Из-за отсутствия электричества родители 13 августа не могли связаться с родственниками, властями и экстренными службами. Администрация санатория, по словам Галины Салиенко и Евгении Миллер, на звонки не отвечала. Вечером 13 августа в группе «Черноморской зорьки» во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что дети вернулись в корпуса, «чуть измочив ножки». Утром 14 августа в группе написали, что все дети обеспечены горячим питанием.

По словам Галины Салиенко, официальные лица посетили санаторий лишь вечером 14 августа. Это были представители МЧС. «Они были в шоке от того, что у нас тут особые дети. Начальник МЧС, который к нам пришел в восемь вечера, попросил: „Покажите мне детей-колясочников“. Пришлось тем, кто на первых этажах, вывезти детей из комнат. То есть руководство пансионата им не сообщило», — рассказала Салиенко.

15 августа власти Краснодарского края заявили, что ситуация в санатории «Черноморская зорька» улучшилась: вода с территории частично ушла, появился еще один электрогенератор, детей начали возить в столовую на автобусе. 16 августа стало известно, что в лагере полностью восстановили электроснабжение.

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Ольга Корелина