На Гаити произошло сильное землетрясение. Погибли более 300 человек

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Последствия землетрясения в городе Ле-Ке на юго-западе Гаити Stanley Louis / AFP / Scanpix / LETA

Как минимум 304 человека погибли и более 1,8 тысячи пострадали в результате землетрясения, произошедшего на Гаити 14 августа. Об этом, как сообщает CNN, заявил премьер-министр страны Ариэль Анри.

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали в районе города Сен-Луи-дю-Сюд на юго-западе Гаити. Его эпицентр находился на глубине 10 километров. Вслед за ним последовала серия афтершоков. Геологическая служба США присвоила землетрясению красный уровень опасности, что означает вероятность «тяжелых потерь» и значительного ущерба.

Последствия землетрясения в городе Ле-Ке Ralph Tedy Erol / EPA / Scanpix / LETA

Город Ле-Ке

Последствия землетрясения в городе Ле-Ке Ralph Tedy / Reuters / Scanpix / LETA

Город Ле-Ке

Утром 15 августа на юге Гаити произошло новое землетрясение магнитудой 5,9 — его эпицентр находился на глубине 30 километров в районе коммуны Ле-Ке.

Власти Гаити объявили о введении чрезвычайного положения в стране сроком на месяц. В результате землетрясения наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Представили американского Красного Креста сообщили о значительном ущербе, нанесенном домам, дорогам и инфраструктуре. Повреждены школы, церкви и больницы. В городах Жереми и Ле-Ке местные больницы оказались переполнены пострадавшими, из-за чего медикам пришлось размещать пациентов на улице рядом с госпиталями.

США, а также ряд стран Латинской Америки выразили готовность оказать помощь Гаити в преодолении последствий землетрясения.

Пациенты, пострадавшие от землетрясения, рядом с госпиталем в Ле-Ке, 14 августа Ralph Tedy / Reuters / Scanpix / LETA

Согласно прогнозам, в начале следующей недели на Гаити придет тропический шторм Грейс, который может спровоцировать сильные дожди и наводнения.

В 2010 году на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,0, эпицентр которого находился рядом со столицей страны городом Порт-о-Пренс. В результате того землетрясения погибли более 200 тысяч человек, еще более 300 тысяч пострадали и около полумиллиона человек лишились своих домов.