Прошли почти сутки после взрыва автобуса в Воронеже. И по-прежнему неизвестно главное: что стало его причиной Вот крайне скупые новые данные об этом взрыве

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Владимир Лавров / Reuters / Scanpix / LETA

Причина взрыва в Воронеже не установлена. К расследованию подключился Национальный антитеррористический комитет (НАК). Это ведомство занимается координацией работы различных служб. На своем сайте НАК сообщил, что «ведется поиск лиц, причастных к произошедшему». В комитете официально ничего не говорили о том, идет ли речь о теракте. НАК сообщил лишь, что специалисты-взрывотехники ФСБ изучают материалы, изъятые с места взрыва.

Основной версией взрыва называют «техническую». ТАСС сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что причиной взрыва, вероятно, стали «неисправности оборудования транспортного средства либо внесение изменений в его конструкцию». По словам источника, взрыв произошел у бензобака в левой части автобуса. По утверждению источников ТАСС и «Интерфакса», взрывчатых веществ, по предварительным данным, не обнаружено.

Сразу после взрыва высказывалась версия о неисправности газового оборудования автобуса, но компания-перевозчик сообщила, что автобус был дизельным. Еще одна версия — кто-то из пассажиров перевозил газовый баллон.

В результате взрыва, по последним данным, погибли два человека, еще 20 пострадали. Об этом сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Воронежской области. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 12 — в состоянии средней тяжести. Пятеро раненых получили амбулаторную помощь.

Взрыв в автобусе в Воронеже Meduza

Ранений от инородных предметов у пострадавших не обнаружили. Как сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Воронежской области, пока нет «никаких признаков, что это были какие-то осколки». В основном, в больницы поступили люди с ушибами. «Пациенты, которые поступили в тяжелом состоянии — это были ушибы легких. Ушибы мягких тканей, ссадины — такие травматические повреждения мягких покровов. У женщин, которые приехали в крайне тяжелом состоянии, это были переломы, у остальных пациентов — последствия контузии и последствия баротравмы — отит», — рассказала представитель ведомства Надежда Остроушко.

При этом издание Baza утверждает, что пострадавшие жалуются на «странную металлическую стружку», кусочки которой застряли у них в коже. По данным издания, в ближайшее время частицы этой стружки отправят на анализ.

Власти Воронежской области пообещали заплатить по миллиону рублей семьям погибших и по 500 тысяч рублей тем, кто получил тяжелые ранения. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. Для остальных сумма компенсации будет определена позднее. Гусев также пообещал «изучить истории каждой из семей» и индивидуально принять решения о материальной поддержке — по его словам, помощь в этом уже предложили несколько «неравнодушных воронежских предпринимателей».

Уголовное дело, возбужденное в связи со взрывом, передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Его расследуют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование находится на личном контроле главы СК Александра Бастрыкина. Проверку по факту взрыва также начала прокуратура.

Съемки СК с места взрыва автобуса в Воронеже Следственный комитет Российской Федерации

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