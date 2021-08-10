В детском лагере на Урале во время «Дня наоборот» мальчики надели юбки и накрасились. Родители обвинили лагерь в ЛГБТ-пропаганде

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Родители и общественные деятели обвинили руководство санатория «Талый ключ» в Артемовском районе Свердловской области в ЛГБТ-пропаганде после того, как 31 июля в детском летнем лагере «Салют» при санатории прошел «День наоборот».

Как сообщает E1, в этот день мальчики переоделись в одежду девочек, а девочки — в одежду мальчиков. Об этом стало известно из видео, которое один из мальчиков прислал своей маме. На записи видно несколько мальчиков в женской одежде: двое из них в юбках, еще один — в платье. Когда девочки зовут автора ролика «краситься», он говорит, что не будет «в этом участвовать».

ИСТОРИИ ИЗ РОССИИ

6 августа Юлия Малыгина, мать мальчика, снимавшего видео, рассказала о случившемся блогеру Алексею Кузнецову. По ее словам, 31 июля ей позвонил сын и сказал, что мальчиков «заставляют переодеваться в вещи девочек, краситься», а девочки «должны переодеваться в вещи мальчиков и вести себя как лица противоположного пола целый день».

«В нашей семье не принято надевать женскую одежду мужчинам», — сказала Малыгина. По ее словам, сын сказал ей, что «тут практически силком заставляют это делать». Мать попросила ребенка «не участвовать в этой вакханалии» и прислать видео. Юлия Малыгина связалась с родителями других детей, отдыхавших в санатории, после чего они позвонили руководству детского лагеря «с просьбой прекратить это безобразие». Представители санатория в разговоре с родителями предположили, что дети сами решили переодеться.

В администрации санатория сообщили Znak.com, что, возможно, дети неправильно поняли суть «Дня наоборот», потому что никто не заставлял мальчиков переодеваться в одежду девочек и наоборот. «„День наоборот“ — это смешные переодевания: вывернуть одежду, надеть кофту вместо штанов, а штаны вместо кофты. Кто-то красит себе лицо, рисует мордочки. Дети просто неправильно восприняли, или до них неправильно донесли информацию. Соответственно, „День наоборот“ был прекращен сразу же. Ничего пропагандистского в этом не было», — сказали в детском лагере.

9 августа руководитель Совета отцов Свердловской области Вячеслав Бальцевич сообщил E1, что попросил прокуратуру проверить руководство лагеря на предмет ЛГБТ-пропаганды. «Это целенаправленная пропаганда ЛГБТ-сообщества. Что делает пацан в женской одежде, накрасившийся, с непонятными прическами и ужимками? Что в нем пробуждается, к чему это его подталкивает?» — сказал он.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков пообещал провести проверку, чтобы выяснить, насколько добровольно дети участвовали в «Дне наоборот» и «как избежать такой неоднозначной реакции».

«Насколько мне известно, это мероприятие по задумке предполагало создание любого смешного образа и было предусмотрено программной сеткой отряда, — рассказал Игорь Мороков. — Другое дело, что целью всегда должно быть не выполнение некой досуговой программы, которую разработало руководство лагеря и вожатые, а комфорт детей».

«Дни наоборот» — это вполне обыденный педагогический прием, сказала телеканалу «360» организатор и руководитель Центра подготовки вожатых Маргарита Прокохина. По ее словам, часто в таком формате дети и вожатые меняются местами.

Председатель попечительского совета Детских и молодежных социальных инициатив Сергей Тетерский сказал телеканалу, что раньше «Дни наоборот» воспринимали как игру. «Специально создавались ситуации, в которых проявлялось, как поступят девчонки, как поступят мальчишки. Они заставляют посмотреть со стороны на то, что делает противоположный пол», — сказал Тетерский. Детский психолог Наталья Наумова также назвала это игрой, отметив, что сейчас это «чаще вызывает негодование у старшего поколения».

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Александр Бакланов Фото в анонсе: amay-fs / Shutterstock