В Хакасии убили семью из пяти человек. Это были родственники женщины, с которой встречался преступник Накануне убийства она объявила ему о расставании

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

5 августа в селе Джирим в Хакасии нашли тела пятерых членов одной семьи — 56-летней женщины, ее 19-летнего сына и восьмилетней внучки, а также 58-летнего мужчины, с которым жила хозяйка дома, и его брата-близнеца. У всех погибших обнаружили многочисленные колото-резанные раны.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо в беспомощном состоянии (пункты «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Подозреваемым стал 35-летний житель села Джирим Федор Панов. Он дал признательные показания и был арестован.

Следственный комитет Российской Федерации

Панов ранее уже совершал тяжкое преступление. Как сообщили «Комсомольская правда» и РИА Новости, в 2004 году в возрасте 18 лет он был осужден за убийство двух женщин в селе Джирим — матери и дочери (по информации КП, дочь была беременна). По одним сведениям, причиной убийства стал бытовой конфликт, по другим — ограбление. Чтобы замести следы преступления, Панов сжег дом своих жертв. Ему назначили 18 лет лишения свободы. По информации КП, мужчина отсидел 16 лет и 10 месяцев, освободившись условно-досрочно.

Панов отбывал наказание в Омске и вышел на свободу в феврале 2021 года. За ним был установлен административный надзор сроком на три года. Но Панов обманул сотрудников правоохранительных органов: перед освобождением он заявил, что будет жить у своей сестры в Омске, а на самом деле уехал в родное село Джирим в Хакасии. Полицейские в Омске искали его, но безуспешно. После того, как он совершил убийство в Джириме, управление МВД по Омской области начало внутреннюю проверку.

Обновлено. В Хакасии возбудили уголовное дело о халатности из-за того, что сотрудники полиции не поставили Панова на профилактический учет.

По информации источника Life, после освобождения Панов пришел в Джирим пешком и поселился в доме своей умершей бабушки, которая его воспитывала. Односельчане помогали ему обустроиться. Панов пошел работать в местный совхоз пастухом, но задержался там недолго. «Уверял, что все осознал, встал на путь исправления. Семьи у него нет, мать умерла. Конечно, я его принял — чабаном. Но через полмесяца он ушел», — рассказал РИА Новости директор совхоза Павел Викторович.

Как пишет «Комсомольская правда», Панов признавался односельчанам, что боится пить, потому что «голову рвет». Родственница обвиняемого Оксана Панова в разговоре с РЕН ТВ заявила, что он был не адаптирован к жизни в обществе.

После возвращения в Джирим Панов завел отношения с 30-летней Мариной Хнычевой. По информации КП, она работала в Абакане, но приезжала к семье в Джирим. Хнычева была замужем, но отношения с мужем не ладились, хотя у пары была общая дочь, отмечает КП. Женщина стала встречаться с Пановым. Накануне убийства, по информации СК, она сообщила ему о расставании. После этого он и решил убить ее родственников, «желая причинить женщине моральные страдания и горе», утверждает ведомство.

К дому Хнычевых Панов пришел утром 5 августа. Сообщается, что он был пьян. Дверь ему открыла мать Марины. Он нанес ей не менее 16 ножевых ранений, а затем убил ее сына и внучку. После этого Панов вышел из дома и убил остальных членов семьи — сожителя хозяйки дома и его брата. Самой Марины в этот момент дома не было. По информации КП и РЕН ТВ, Панов позвонил ей и рассказал, что убил ее семью.

Задержали убийцу односельчане. «Он после убийства просто шел по улице. Такой чистенький, кстати, ни единой капли крови. Как потом оказалось, в той самой бане помылся, где тела лежали. Увидел, что наши мужики догоняют его на машине, попытался бежать. Но его прям долбанули капотом. Если бы полиция не приехала через пять минут, его бы точно убили. Мужики прям рвались это сделать, даже ломом его огрели несколько раз. А когда „органы“ скручивали его, то он орал, что бошки нам всем отрежет», — рассказал КП житель Джирима Андрей Васильев.

Ольга Корелина