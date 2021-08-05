В Москве 15-летняя школьница заявила, что прохожий в парке ей что-то вколол. Сперва ей не поверили, а потом возбудили дело

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

glokaya_kuzdra / Фотобанк Лори

Московские следователи возбудили уголовное дело после того, как 15-летняя девочка заявила, что прохожий вколол ей неизвестное вещество в левую ягодицу. Дело расследуют по о склонении к потреблению наркотиков, сообщают РИА Новости и телеканал РЕН, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Официально это пока не подтверждали; ранее СК и МВД начали проверки.

15-летняя школьница утверждала, что вечером 2 августа, когда она гуляла в парке в районе Люблино, к ней подошел незнакомый человек в кофте с капюшоном. Мужчина поинтересовался, как пройти к Краснодонской улице, затем начал преследовать девочку, она побежала, он ее догнал и сделал укол, сообщал «Московский комсомолец» (такую же версию приводили и другие издания).

После укола девочка потеряла сознание. Спустя некоторое время она очнулась в 200 метрах от тропинки, где ей сделали укол. У девочки сильно кружилась голова, а движения давались с трудом, писала «Комсомольская правда». Школьница смогла добраться до проходной военного училища, расположенного неподалеку, где ей вызвали скорую помощь.

Пострадавшую госпитализировали. Источник РИА Новости говорил, что медработники не нашли на теле девочки следов сексуального насилия. «Есть только отравление неизвестным веществом и след от укола на левой ягодице», — сказал собеседник агентства. О том, что медики подтвердили факт укола, также писал «Московский комсомолец».

В то же время источник ТАСС утверждал, что «на теле девочки не обнаружено следов от каких-либо инъекций». Медработники также указали, что у девочки были расширены зрачки, а сама она быстро говорила. Из-за этого участники расследования допустили, что школьница могла употребить наркотики, а когда ей стало плохо, выдумала историю, чтобы родители не узнали об этом.

Издание Life утверждало, что девочка путалась в показаниях: полицейским она сказала, что гуляла с друзьями, а родителям — что была одна в парке, где некий молодой человек предложил ей попить из бутылки с водой. Другие СМИ о бутылке с водой не сообщали.

4 августа стало известно, что полицейские задержали мужчину 1997 года рождения, которого проверяют на причастность к случившемуся. На допросе 24-летний Роман Ильясов рассказал, что познакомился с девочкой на улице, они купили в магазине воды, а затем сидели в лесу «на пеньках и общались», писал Life. В какой-то момент мужчина предложил девочке лекарство от эпилепсии, распространенное среди наркопотребителей. Затем там появились некие мужчины, которые крикнули «Держи его!», после чего Роман убежал, а девочка осталась.

Life сообщил, что об истории с нападением рассказала дочь актрисы Аллы Платовой, но эта информация не подтверждена.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

Александр Бакланов