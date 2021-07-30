Жительница Саратова заявила об изнасиловании в отделе полиции. Туда ее вызвали для «профилактической беседы» после ссоры с подругой

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18-летняя жительница Саратова заявила, что местный полицейский избил и изнасиловал ее в отделе полиции. Об этом пишут Life и «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

Девушка связала произошедшее со своей ссорой с подругой. По ее словам, после ссоры подруга якобы пожаловалась мужу, а тот попросил знакомого сотрудника полиции «разобраться», пишет «КП». Life уточняет, что полицейский — 33-летний лейтенант — предложил уладить конфликт с помощью «профилактической беседы».

Он якобы вызвал девушку в отдел полиции и, не внося ее имя в журналы учета, отвел в помещение, где не было камер наблюдения. Там, как утверждает девушка, полицейский ее избил и изнасиловал. По ее словам, это произошло в ночь на 20 июля. Вечером того же дня девушка написала заявление в полицию.

На теле девушки медики обнаружили ушибы. В рамках проверки были изъяты записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как девушка приходит и уходит из отделения. В мусорном ведре нашли использованный презерватив, его отправили на экспертизу. Полицейский отрицает обвинения.

В управлении МВД по Саратовской области заявили, что «выявлен факт возможной причастности сотрудника дежурной части к противоправному деянию, совершенному 20 июля 2021 года в ОП № 4 в составе УМВД России по Саратову». По информации полиции, была проведена проверка, ее материалы направлены в Следственный комитет «для принятия решения».

В полиции отказались уточнить, в каком «противоправном деянии» подозревают сотрудника дежурной части. При этом источник саратовского издания «Свободные новости» подтвердил, что речь идет об изнасиловании.

Ольга Корелина Фото в анонсе: Сергей Мальгавко / ТАСС