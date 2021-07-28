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Журналист и ведущий ютьюб-шоу Карен Шаинян посвятил новый выпуск проблемам, с которыми сталкиваются люди с ВИЧ в России. Большую часть времени герои просто рассказывают свои истории. Они много говорят о стигматизации, некорректном поведении медицинских работников, шоке от диагноза, нежелательных реакциях на лечение — и все равно кажется, что этот фильм борется со страхом пойти к врачу и узнать свой статус, со страхом потерять друзей, передать кому-то вирус, умереть. А еще со страхами тех, кто не готов принимать людей, живущих с ВИЧ.

Зрители видят: с какими бы сложностями ни столкнулись герои, они так или иначе справились и сейчас здесь рассказывают о своих провалах, глупых поступках, черных моментах. Но все равно это люди, которые справились и справляются каждый день.

Еще в фильме много важной медицинской информации — о тестировании, путях передачи ВИЧ, терапии, группах поддержки. И эти знания тоже помогают справиться со страхом, а также с объективными трудностями. Потому что теперь понятно: даже если тест (к слову, довольно доступный) даст положительный результат, это не означает автоматически смерть в муках. Есть терапия, ее не всегда легко получить, но можно. Она позволит жить столько же, сколько живут люди без ВИЧ, не передавать вирус партнеру и при желании родить здорового ребенка. Есть некоммерческие организации, которые помогут отстоять права и сохранить психическое здоровье. И все это превращает большую неизвестность, связанную с ВИЧ-статусом, в череду вероятных проблем, с которыми реально справиться, причем можно делать это не в одиночку.

ВИЧ, неопределяемый и непередаваемый Карен Шаинян / Karen Shainyan

Мехти Ализаде, специалист по медицинскому сервису, ведущий семинаров по профилактике

Надо помнить, что ВИЧ-инфекция — заболевание, которое у людей очень часто внутренне ассоциируется со стыдом. А там, где стыд, там и страх. Был такой телефон доверия большой по СПИДу, федеральный. <…> Звонок на телефон горячей линии. Оператор должен выяснить, что происходит, что произошло. «Вот я ехала в метро. На эскалаторе мимо меня пробежал молодой человек, я почувстовала укол в районе бедра, а он убежал дальше». Слава богу, что попался опытный оператор. Что выяснилось? Женщина в возрасте за 40 — так произошло, что у нее случился секс с одноклассником сына. Утром она обратила внимание, что у нее какие-то прыщи на руке. И она жутко перепугалась. Как ей это объяснить? Ей это объяснить — вот так. Самое ужасное, что очень много ВИЧ-фобов среди людей, живущих с ВИЧ.

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