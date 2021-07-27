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Военные рядом со сторонниками президента Туниса Каиса Саида, 25 июля 2021 года STR / EPA / Scanpix / LETA

1.

Президент Туниса Каис Саид 25 июля отправил в отставку премьер-министра и объявил о роспуске парламента. Его работа остановлена на 30 дней, депутаты лишены неприкосновенности. Вход в здание парламента перекрыли военнослужащие. Они также заблокировали ряд государственных ведомств и офис катарского телеканала «Аль-Джазира», который, как считается, поддерживает политических противников президента Туниса. Саид пообещал назначить нового премьер-министра, но не сказал, когда это произойдет (при этом по конституции премьера должна назначать партия, победившая на выборах в парламент). 26 июля президент также ввел в Тунисе комендантский час и запретил собираться группам более трех человек.

2.

Президент назвал происходящее попыткой сохранить «безопасность и независимость страны». Спикер парламента — переворотом. Саид отнял полномочия у премьера и парламента после одного дня протестов против правящей Партии возрождения. Он сослался на конституцию Туниса, которая наделяет президента исключительной властью в случае «неминуемой опасности» для страны. Но получить эту власть он может лишь по согласованию с премьер-министром и спикером парламента. Спикер, лидер Партии возрождения Рашид аль-Ганнуши заявил, что с ним никто не консультировался. Он добавил, что Саид «ведет страну к катастрофе» и призвал людей выходить на улицы. В свою очередь премьер-министр Хишам аль-Мешиши заявил, что подчинится решениям президента.

3.

Жители Туниса встретили действия президента с одобрением. По данным CNN и Reuters, поддержать Саида вышли десятки тысяч человек; они запускали фейерверки, танцевали и смеялись. «Это счастливейший момент со времен революции [2011 года]», — сказала Reuters одна из участниц такого митинга столице страны. Впрочем, их радость разделяли не все. «Эти дураки празднуют рождение нового диктатора», — цитирует AFP неназванного жителя Туниса. Сторонники парламента тоже вышли на улицы, но их было гораздо меньше — по информации The New York Times, в столице собралось лишь около 200 человек. Западные страны, в частности США и Германия, выразили обеспокоенность из-за развития событий в Тунисе, но воздержались от того, чтобы назвать их государственным переворотом.

Участники демонстрации в поддержку президента Туниса, 26 июля 2021 Yassine Mahjoub / imago images / Scanpix / LETA

4.

Тунис — единственная страна, где после установилась демократия. Но многих она разочаровала. «Арабская весна» началась в Тунисе в декабре 2010 года. Уже через месяц президент Зин аль-Абидин Бен Али, правивший страной более 20 лет, бежал за границу. В 2014-м в Тунисе приняли новую конституцию, которая гарантировала равноправие мужчин и женщин, свободу СМИ и многопартийность. Но политическая ситуация в стране оставалась нестабильной (с 2011 года правительство сменилось девять раз), а жители жаловались на проблемы в экономике и коррупцию. Согласно опросу, который провел в 2019-м американский Pew Research Center, лишь 27% жителей Туниса заявили, что при демократии им стало жить лучше.

5.

Нынешний президент и парламент были избраны в 2019 году. Никто не верил, что Каис Саид на них победит. Саид — юрист, преподаватель права, который пошел на выборы независимым кандидатом. Его называли политическим аутсайдером, но в первом туре он показал лучший результат, а перед вторым туром был поддержан правящей Партией возрождения. Но после вступления в должность Саид начал конфликтовать с партией и поддержанным ею премьером Хишамом аль-Мешиши. Саид требовал расширения президентской власти. Разногласия усугубила третья волна пандемии. За месяц в стране с населением 11,6 миллиона человек было зафиксировано 170 тысяч случаев заражения коронавирусом и четыре тысячи случаев смерти. В середине июля ВОЗ назвала уровень смертности в Тунисе самым высоким в Африке и арабском мире.

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