В Петербурге убиты жена и сын отставного контр-адмирала Леонида Лобанова. Сам военный моряк погиб под колесами поезда

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В Петербурге убили жену и сына отставного контр-адмирала ВМФ, начальника оперативного управления штаба Северного флота 86-летнего Леонида Лобанова, сообщает «Фонтанка».

Тела 84-летней Нэлли Лобановой и 56-летнего обнаружили вечером 24 июля в квартире на улице Бутлерова в Калининском районе Петербурга. Перед этим в полицию позвонила 63-летняя дочь контр-адмирала, живущая в Мурманске, которая попросила проверить квартиру после того, как соседи пожаловались на сильный неприятный запах, напоминающий «трупный».

Обоих убитых нашли на диване в одной из комнат, из одежды на них было только нижнее белье. «Комсомольская правда» пишет, что тела начали разлагаться. Мать и сын получили «множественные колото-резаные ранения в области расположения жизненно-важных органов головы, шеи, туловища», говорят в Следственном комитете. «Фонтанка» уточняет, что мужчину и женщину «сначала убивали сковородкой», затем им ножом вскрыли животы, а горла глубоко перерезали. По информации издания, их убили не позднее 16 июля.

В квартире не нашли следов разгрома, характерного для налета или кражи. Из жилья не пропало ничего, кроме одной из трех связок ключей, а входная дверь была закрыта на все обороты замка.

По данным «Фонтанки», в Следственном комитете считают, что двойное убийство совершил сам Леонид Лобанов. При этом на сайте СК сказано, что следователи вместе с МВД «устанавливают лицо, причастное к совершению указанного преступления».

Леонид Лобанов погиб под колесами поезда. 16 июля, когда предположительно произошло двойное убийство, тело контр-адмирала нашли возле железнодорожной станции Ручьи, расположенной в трех километрах от дома Лобановых. При нем не оказалось документов, а в его кармане лежал нож. «Mash на Мойке» пишет, что контр-адмирал свел счеты с жизнью. Следователи отыскали тело Лобанова в одном из городских моргов, когда начали расследовать убийство его семьи.

Следствие и источники СМИ пока не высказывали никаких версий мотивов убийства, «Фонтанка» лишь отметила, что, по данным следствия, сын Леонида Лобанова состоял на учете у психиатра. Издание также приводит слова соседа Лобановых, заявившего о необычайно близких отношениях между матерью и сыном.

Пересказал Александр Бакланов