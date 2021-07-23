В Токио началась церемония открытия Олимпиады В России ее можно посмотреть на Первом канале

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В японском Токио началась церемония открытия Олимпийских игр. В России ее транслирует Первый канал.

Олимпиада продлится до 8 августа. В ней примут участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран и будут разыграны рекордные 339 комплектов наград.

Российские атлеты из-за допингового скандала приехали на Олимпиаду без национального флага и гимна. Они будут выступать как команда Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committee, ROC) под флагом ОКР (белое полотнище с пятью олимпийскими кольцами и тремя языками пламени в цветах флага РФ). После их побед будет исполняться фрагмент Первого концерта Петра Чайковского.

В составе российской команды — 335 спортсменов. Флаг ОКР на церемонии открытия будут нести фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

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Фото в анонсе: Franсois-Xavier Marit / AFP / Scanpix / LETA