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Стоян Вассев / ТАСС / Scanpix / LETA

Татьяна Навка — чемпионка Олимпиады в Турине-2006 в танцах на льду и жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова — высказалась о мужчинах в художественной гимнастике. 21 июля Навка выложила в инстаграме фрагмент выступления испанского гимнаста Кристофера Бенитеса на соревнованиях 2019 года и заявила, что для нее лично это «перебор».

Правда, счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Мужское останется мужским, а женское женским! 👆💪 И мои дети никогда не увидят такое и не будут считать, что это норма 🙏 Кто же вырастет в западном обществе с такими тенденциями?! 🤔 Куда заведет их этот путь и почему-то я уверена, что в итоге их ждет тупик…

Пост собрал 14 тысяч комментариев — намного больше, чем другие записи в инстаграме Навки. Мнение фигуристки поддержал бывший муж и бывший тренер Александр Жулин, телеведущая Лера Кудрявцева и депутат Госдумы Виталий Милонов. Но многие другие комментаторы раскритиковали Навку, напомнив, что женщины выступают во многих видах спорта, которые изначально были только мужскими.

Вот еще некоторые реакции на слова Навки:

Татьяну Навку раскритиковали фигуристы с мировым именем. Кристофер Бенитес заявил, что у нее «гнилое сердце»

В комментариях с Навкой поспорила тренер российского микст-дуэта по синхронному плаванию Гана Максимова. Она рассказала, что первый российский синхронист Александр Мальцев столкнулся с подобными высказываниями, когда в 2015 году микст-дуэты в синхронном плавании были впервые включены в программу чемпионата мира в Казани.

Меня лично поражает, когда вопрос эстетичности зрелища подменяется неуважительной к спортсмену и, соответственно, ко всем, имеющим отношение к этому спортсмену людям совершенно неуместной гомофобской полемикой. Еще более поражает, когда инициатором подобной полемики становятся спортсмены, тренеры или спортивные журналисты (и такое было в нашем опыте). Скажите, Татьяна, ваших детей кто-то тащит за руку смотреть на этот «культурный шок»?

Осудили Навку и другие спортсмены. Французская фигуристка, серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане Габриэла Пападакис заявила в сторис, что «подобного рода публичные нападки разрушительны и обидны».

Партнер Пападакис Гийом Сизерон репостнул ее сторис с комментарием «WTF». Канадская фигуристка, трехкратный чемпион мира Кейтлин Уивер написала в комментариях к посту Навки, что та перестала быть ее кумиром. Сизерон и Уивер недавно совершили каминг-аут.

Не остались слова Навки без внимания и в Испании. запостил в инстаграме то же самое выступление гимнаста Кристофера Бенитеса и написал, что «Испания — страна-первопроходец и пример открытого и инклюзивного общества, в том числе и в спорте». Бенитеса также поддержала испанская федерация гимнастики.

Сам Бенитес — известный в Испании гимнаст, который принимал участие еще в первых национальных соревнованиях по мужской художественной гимнастике в 2009 году и выражал надежду, что мужчины будут выступать в этом виде спорта наравне с женщинами, — пришел в комментарии к посту Навки и написал по-русски: «Начни уважать… Нет слов, чтобы описать, какой ты плохой спортсмен и плохой человек, у тебя гнилое сердце».

Навка сказала, что не хотела никого обидеть. И напомнила про закон о «гей-пропаганде»

Навка заявила, что «не хотела никого задеть» и что у нее есть «свое устойчивое понимание на сей счет».

Я не считаю, что мужчина должен надевать юбку. Мужчина должен оставаться в мужском облике. Я считаю, что мой ребенок должен расти в здоровом обществе, и должно быть различие между женщинами и мужчинами. Я не высказываюсь против, но придерживаюсь такого мнения.

Также Навка намекнула, что считает выступление гимнаста Бенитеса пропагандой гомосексуальности.

Сексуальная ориентация — это личное дело каждого. Никто не имеет права в это вмешиваться. Но когда это все является пропагандой, где дети видят по телевизору и в публичном пространстве, то я категорически против. Это вызывает противоречивые чувства. Именно поэтому в РФ карается законом пропаганда сексуальных меньшинств.

В России тоже развивают мужскую художественную гимнастику. Но не в испанском варианте

Мужская художественная гимнастика зародилась в Японии в 1940-годах. Сейчас она наиболее активно развивается в двух странах — Японии и Испании. При этом японская и испанская школа отличаются: в Японии мужская художественная гимнастика — силовая, с акробатическими элементами, в Испании она больше похожа на женскую художественную гимнастику, оценивается по тем же параметрам, а гимнасты выступают в костюмах, похожих на костюмы гимнасток.

В Испании с 2009 года проводят национальные чемпионаты по этому виду спорта. В Японии есть аналогичные соревнования между университетами. В 2013 году одна из университетских команд выступила на стадионе в Токио для 2600 зрителей; костюмы для этого шоу создал известный дизайнер Иссэй Миякэ.

Международная федерация гимнастики пока не признает мужскую художественную гимнастику, в олимпийскую программу этот вид спорта не включен (как, например, и мужское сихронное плавание).

Кроме Японии и Испании, мужскую художественную гимнастику также развивают в России. В 2005 году россиянин Александр Буклов победил на чемпионате мира по мужской художественной гимнастике, в котором участвовали 12 стран. А в 2021 году в России прошли первые соревнования по художественной гимнастике среди юношей (от 13 до 15 лет).

Развитие в России этого вида спорта поддерживает президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. «Я считаю, что художественная гимнастика — это вид искусства, как фигурное катание и синхронное плавание, где выступают и мальчики, и девочки. Думаю, что художественная гимнастика должна идти по такому же пути», — говорила она.

Винер подчеркивала, что в России придерживаются японского направления мужской художественной гимнастики. А чемпион мира 2005 году Александр Буклов в интервью GQ критиковал подход испанцев к мужской художественной гимнастике — но не из-за костюмов, а из-за того, что они «просто взяли и повторили то же самое, что уже существовало у девочек». По словам Буклова, «с точки зрения физиологии» мужчинам нельзя выступать в одном зачете с девушками, а судейство таких соревнований не может быть объективным.

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Ольга Корелина