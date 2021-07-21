Сборная Израиля по бейсболу впервые едет на Олимпиаду. Попасть туда ей помог финансовый аналитик Goldman Sachs Эрик Бродковиц Он играл в бейсбол, не отрываясь от основной работы

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На Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по бейсболу впервые примет участие сборная Израиля, которая неожиданно стала победителем отборочного турнира среди европейских и африканских команд. Одним из тех, кто вел Израиль на Олимпиаду, был 25-летний Эрик Бродковиц, который не является профессиональным бейсболистом — он работает финансовым аналитиком в Goldman Sachs. The Wall Street Journal рассказывает, как, совмещая основную работу с увлечением бейсболом, Бродковиц помог сборной на пути к главному успеху в ее истории.

Бродковиц был университетской бейсбольной команды, во время своей учебы в Йельском университете. Как большинство студентов, играющих за университетские сборные во время обучения, он не планировал продолжать профессиональную бейсбольную карьеру — после того, как в 2018 году, когда он был на последнем курсе, Йель проиграл Колумбийскому университету в чемпионате , Бродковиц решил, что это его последний матч. Он устроился работать в банк Goldman Sachs.

Эрик Бродковиц в команде Йельского университета, 2018 год Yale University

Но на той игре его заметил Эрик Хольц — отец одного из игроков команды Колумбийского университета. Тогда он занимал пост менеджера сборной Израиля по бейсболу (сейчас он является ее главным тренером) и искал для нее игроков, чтобы решить казавшуюся почти невыполнимой задачу — впервые в истории страны отобраться на Олимпийские игры. Хольц предположил, что питчер Йеля с фамилией Бродковиц — этнический еврей, а значит, он может принять гражданство Израиля и выступать за национальную команду по бейсболу.

Хольц пригласил Бродковица и еще одного игрока бейсбольной команды Йеля Бена Вагнера и объяснил им задачу: сначала сборной Израиля нужно было пробиться на чемпионат Европы по бейсболу 2019 года через турнир претендентов, затем — удачно выступить на самом чемпионате, чтобы попасть в отборочный турнир к Олимпиаде, после чего одержать победу уже в нем.

Задача казалась очень сложной, так как до этого сборная Израиля ни разу за всю историю не выигрывала даже европейский турнир претендентов. Помимо этого, самим Бродковицу и Вагнеру никто не гарантировал автоматического попадания в состав.

Бродковица это не испугало. Он получил гражданство Израиля и присоединился к сборной — при этом продолжая работать аналитиком в Goldman Sachs. Он выстраивал рабочий график так, чтобы выезжать на матчи в Европу. По его словам, он доказал, что может эффективно работать удаленно.

С Бродковицем и Вагнером сборной удалось решить задачу попадания на Олимпиаду: в 2019 году она успешно выиграла турнир претендентов (Бродковиц был стартовым питчером в решающем матче против сборной Литвы), затем заняла высокое четвертое место на чемпионате Европы — а после этого сенсационно выиграла и отбор к Олимпиаде, получив право поехать в Токио.

Эрик Бродковиц (верхний ряд, шестой слева) в составе сборной Израиля по бейсболу

В то время как началась пандемия, и Игры перенесли с 2020-го на 2021 год. Бродковиц так хорошо работал из дома, что ему разрешили не возвращаться в офис Goldman Sachs в Нью-Йорке даже после вакцинации. Воспользовавшись этим, он переехал в Айдахо и начал играть за местную команду «Айдахо-Фолс Чукарс» — чтобы поддерживать форму перед Олимпиадой.

В Айдахо Бродковиц снял комнату в подвальном помещении вместе с пятью товарищами по команде. Он купил матрас, стол, стул и компьютер — и все это время продолжал работать на Goldman Sachs. Чтобы совмещать работу и спорт, он каждый день вставал в 5:30 утра и ложился спать около полуночи.

В итоге на Олимпиаду Бродковиц все-таки не поехал — тренеры отказали ему в самый последний момент: Бродковиц был в расширенном составе сборной, опубликованном за месяц до Игр, но не попал в итоговый ростер (в отличие от Вагнера). Тем не менее, он не считает свои усилия последних лет напрасными: Израиль отобрался на Олимпиаду, а сам он тоже кое-чему научился. «Это был хороший опыт с точки зрения тайм-менеджмента», — говорит он.

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Пересказала Ольга Корелина