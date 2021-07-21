Ben & Jerryʼs отказался продавать мороженое на «оккупированной палестинской территории». Израиль обвинил компанию в «позорной капитуляции перед антисемитизмом»

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Магазин на фабрике мороженого Ben & Jerryʼs в Израиле, 20 июля 2021 года Tsafrir Abayov / AP / Scanpix / LETA

Американский производитель мороженого Ben & Jerryʼs, принадлежащий Unilever, объявил 19 июля, что прекратит продажу своей продукции на «оккупированной палестинской территории» на Западном берегу реки Иордан, поскольку это «несовместимо» с ценностями компании.

Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан после шестидневной войны в 1967 году. С тех пор на этой территории построили 140 еврейских поселений, в которых сейчас живут около 600 тысяч человек. ООН, Россия, Евросоюз и другие страны мира считают действия Израиля незаконными; Израиль это оспаривает.

Ben & Jerryʼs отказалась продлевать лицензионное соглашение со своим партнером в Израиле, которое истекает в декабре 2022 года, поскольку тот не стал прекращать продажу мороженого в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, пишет журнал Foreign Policy. Но в компании заверили, что останутся в Израиле «по другой договоренности».

Мороженое Ben & Jerryʼs пользуется популярностью в Израиле, говорит корреспондент BBC News в стране. По его словам, местный представитель компании выпускал мороженое с особыми вкусами по случаю еврейских праздников или национальных мероприятий.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт раскритиковал решение компании. «Есть много брендов мороженого, но только одно еврейское государство. Ben & Jerryʼs решили присвоить себе бренд антиизраильского мороженого», — заявил премьер-министр, который пообещал бороться с бойкотом «во всю мощь». 20 июля Беннетт в ходе телефонных переговоров с гендиректором Unilever Аланом Джоупом сказал, что Ben & Jerryʼs пошла на «явно антиизраильский шаг» и это будет иметь серьезные последствия.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, в свою очередь, объявил, что решение Ben & Jerryʼs — это «позорная капитуляция перед антисемитизмом, перед движением и всем тем неправильным, что есть в антиизраильском и антиеврейском дискурсе». Бывший премьер-министр страны, лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаниягу написал в твиттере, что теперь израильтяне знают, «какое мороженое НЕ покупать».

В компании Unilever сообщили, что купили Ben & Jerryʼs в 2000 году, и по договоренности с брендом независимый совет директоров Ben & Jerryʼs может самостоятельно определять социальную миссию компании. В Unilever приветствовали решение производителя мороженого остаться в Израиле.

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Александр Бакланов