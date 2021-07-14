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На прошлой неделе в Южно-Африканской Республике начались беспорядки, погромы и грабежи — самые масштабные после отмены . Поводом для волнений стал арест бывшего президента страны Джейкоба Зумы, но их также подогрела бедность и недовольство нынешним правительством. Жертвами беспорядков уже стали больше 70 человек. «Медуза» собрала фотографии из Гаутенга и Квазулу-Натала — двух провинций ЮАР, охваченных протестами.

В ЮАР неделю продолжаются массовые беспорядки. Они начались после того, как бывший президент страны Джейкоб Зума 7 июля сдался полиции, чтобы отбыть 15-месячный срок заключения. Yeshiel / Xinhua / Zuma / Scanpix / LETA

Зума получил тюремный срок за то, что не подчинился постановлению суда о даче показаний по делу о коррупции, которое расследуется против него.

79-летний Зума был президентом ЮАР в 2009-2018 годах и до сих пор популярен среди бедных слоев населения.

Волнения в ЮАР начались как акции против тюремного заключения Зумы (сторонники экс-президента перекрыли некоторые дороги в стране), но вскоре превратились в массовые погромы с участием тысяч людей. Yeshiel / Xinhua / Zuma / Scanpix / LETA

Пока беспорядками охвачены две из девяти провинций ЮАР — Гаутенг, где расположен крупнейший город и экономический центр страны Йоханнесбург, и Квазулу-Натал, где родился Зума и где находится еще один крупный город Дурбан. Emmanuel Croset / AFP / Scanpix / LETA

В результате беспорядков погибли 72 человека (из них 10 человек — в давке при разграблении торгового центра в Соуэто). Еще более 1200 человек арестованы. Kim Ludbrook / EPA / Scanpix / LETA

Протестующие блокируют дороги, поджигают здания, грабят магазины, склады и банкоматы. В пострадавших районах закрылись пункты вакцинации от коронавируса, а полиция перестала принимать вызовы.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал нынешние беспорядки одними из крупнейших после краха режима апартеида в 1994 году. «Никакое недовольство или политические причины не могут оправдать насилие и разрушения», — заявил президент. Kim Ludbrook / EPA / Scanpix / LETA

На помощь полиции в охваченных беспорядками районах были направлены около 2500 военнослужащих, но это не помогло успокоить волнения. «Би-би-си» отмечает , что для контроля за соблюдением общенационального локдауна в прошлом году Рамафоса выделил 70 тысяч военных. James Oatway / Getty Images

Причиной масштабных беспорядков стал не только арест экс-президента, но и бедность. Более половины 60-миллионного населения ЮАР живет за чертой бедности, уровень безработицы в стране превышает 32% (среди молодого населения он еще выше — более 46%).

С началом пандемии коронавируса страна прошла через серию длительных и жестких локдаунов, которые включали в себя в том числе запрет на продажу алкоголя и сигарет. Dino Lloyd / AP / Scanpix / LETA

Ограничения поставили беднейшие слои населения на грань выживания; люди выстраивались в очереди за едой и другими базовыми товарами.

Очередной локдаун был введен в ЮАР в конце июня из-за распространения штамма дельта. При этом вакцинация в стране идет медленно: хотя бы одну дозу вакцины получили меньше 7% населения. Marco Longari / AFP / Scanpix / LETA

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