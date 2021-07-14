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В ЮАР — крупнейшие беспорядки после падения апартеида. Тысячи людей грабят магазины и банкоматы Фотографии из охваченной волнениями страны
Источник: Meduza
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На прошлой неделе в Южно-Африканской Республике начались беспорядки, погромы и грабежи — самые масштабные после отмены апартеида. Поводом для волнений стал арест бывшего президента страны Джейкоба Зумы, но их также подогрела бедность и недовольство нынешним правительством. Жертвами беспорядков уже стали больше 70 человек. «Медуза» собрала фотографии из Гаутенга и Квазулу-Натала — двух провинций ЮАР, охваченных протестами.