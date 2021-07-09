«Думали, что произошла ситуация, как в Казани» Под Новосибирском группа подростков из «Юнармии» устроила стрельбу холостыми патронами в детском лагере

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В Новосибирской области группа подростков из «Юнармии» ворвалась в детский палаточный городок и устроила стрельбу из охолощенного оружия.

Инцидент произошел около села Корнилово Болотнинского района 5 июля в полевом палаточном лагере, где находились около 50 детей. Как сообщает региональный СК, вечером «со стороны леса в лагерь ворвались четверо подростков и начали стрельбу в воздух».

В результате инцидента никто не пострадал, однако, подчеркивают в ведомстве, «дети и взрослые, находившиеся в лагере, были напуганы». «Когда услышали выстрелы, началась паника, у детей истерика. Думали, что произошла ситуация, », — рассказали источники местных «Вестей».

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Как выяснилось, нападавшими были воспитанники военно-патриотического клуба «Юный армеец». Их руководитель Сергей Космовский сообщил, что с собой у них было охолощенное оружие — несколько автоматов Калашникова и ручной пулемет, а также дымовые шашки. По словам Космовского, они приехали в лагерь, чтобы провести занятия.

Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск», руководство лагеря дало распоряжение замять ситуацию — детям на собрании пояснили, что это была учебная тревога, а также потребовали не говорить о случившемся своим родителям. Руководитель молодежного центра Наталья Ермак назвала ситуацию «раздутой», заявив, что подростки из патриотического клуба «решили устроить сюрприз и пострелять». «С руководителем патриотического клуба была проведена работа, ему объяснили, что это неуместно. Они уехали. Все», — заявила она.

Сейчас региональный СК проводит проверку по статье о хулиганстве с применением оружия.

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Фото в анонсе: Elena Rostunova / Shutterstock.com