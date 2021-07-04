На Филиппинах разбился военный самолет. Погибли по меньшей мере 17 человек, еще 40 человек удалось спасти

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На Филиппинах разбился военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules. Крушение произошло на острове Холо провинции Сулу на юге страны. Предварительной причиной аварии названы технические неполадки: самолет потерял мощность при посадке и не смог приземлиться на взлетно-посадочную полосу, заявил главнокомандующий филиппинской армией генерал Сирилито Собеджана.

На борту находились 92 человека. По меньшей мере 17 из них погибли. Еще не менее 40 человек удалось спасти. Они доставлены в госпиталь. Спасательная операция на месте крушения продолжается. «Мы молимся о том, чтобы спасти больше жизней», — заявил генерал Собеджана.

Самолет перевозил военнослужащих, отправленных на остров Холо для борьбы с терроризмом. На юге Филиппин действуют группы боевиков, в том числе исламистская группировка «Абу Сайаф» (присягнула на верность « »), которая занимается похищениями людей с целью выкупа.

Это вторая авиакатастрофа за месяц на Филиппинах. В конце июня в стране разбился военный вертолет S-70i Black Hawk, который проходил ночную подготовку в районе авиабазы в городе Капас на севере страны. Все шесть человек, которые находились на борту, погибли. До окончания расследования причин аварии власти Филиппин запретили полеты еще 15 вертолетов, которые были куплены вместе с разбившимся S-70i Black Hawk в 2019 году.

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Ольга Корелина