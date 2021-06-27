Космический аппарат «Чжужун» прислал видео о своей работе на Марсе. Можно даже услышать, как он поскрипывает

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«Селфи» марсохода «Чжужун» на фоне посадочного модуля Imago Images / Xinhua / Scanpix / LETA

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало четыре видеоролика о работе миссии «Тяньвэнь-1» на Марсе.

На первом видео, снятом 15 мая, запечатлена посадка космического аппарата на равнине Утопия в северном полушарии Марса, в частности, момент раскрытия парашюта посадочного модуля.

Во втором ролике показано, как китайский марсоход «Чжужун» съезжает с посадочной платформы на грунт, при этом слышны звуки его работы.

Два других видео сняты беспроводной камерой, которую марсоход установил на поверхности планеты. На них запечатлено, как «Чжужун» отъезжает от камеры и перемещается вблизи посадочной платформы, чтобы сделать «селфи», которое ранее уже обнародовало CNSA.

По состоянию на 27 июня, «Чжужун» проработал на поверхности планеты 42 марсианских дня (он равен 24 часам и 37 минутам) и преодолел за это время 236 метров, сообщили в национальном космическом управлении.

Китайская межпланетная станция «Тяньвэнь-1» с марсоходом на борту была запущена к Марсу в июле 2020 года. Орбиты планеты она достигла в феврале и еще больше двух месяцев выбирала потенциальное место для посадки. Для Китая это стало первой посадкой зонда на другую планету. Планируемый срок работы «Чжужуна» на планете составляет 90 марсианских суток.

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