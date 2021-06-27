Глава британского минздрава подал в отставку из-за нарушения правил социального дистанцирования Перед этим в прессе появились фото, на которых он целует коллегу

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Aaron Chown / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подал в отставку со своего поста, принеся извинения за то, что нарушил правила социального дистанцирования в период пандемии коронавируса.

«Я виделся с премьер-министром и подал ему прошение об отставке с поста министра здравоохранения и социальных дел. Я понимаю, что всем жителям этой страны пришлось принести огромные жертвы. Те из нас, кто устанавливают эти правила, должны им следовать, и поэтому я обязан покинуть должность», — заявил Хэнкок в видеообращении, которое опубликовано в его твиттере.

Ранее 25 июня таблоид The Sun опубликовал фото и видео, на которых чиновник целуется со своей коллегой Джиной Коладанджело в офисе министерства. У обоих из них есть семьи и дети. Газета утверждала, что фотографии были сделаны в начале мая, когда в стране действовали строгие ограничения, предписывающие людям, не живущим под одной крышей, соблюдать социальную дистанцию. На выполнении этого так называемого «запрета на объятия» настаивал сам Хэнкок. После публикации снимков от политика начали требовать уйти в отставку.

«Меньше всего я хотел бы, чтобы моя личная жизнь отвлекала внимание и мешала сосредоточенности на главной цели — выходе из этого кризиса. Я приношу извинения за то, что нарушил правила, я прошу прощения у моей семьи и близких за то, что подверг их этому испытанию. Кроме того, в такое время я должен быть с моими детьми», — говорится в прошении Хэнкока об отставке на имя премьер-министра Бориса Джонсона.

Британский премьер выразил сожаление в связи с отставкой Хэнкока. Новым главой минздрава станет Саджид Джавид, ранее возглавлявший МВД и министерство финансов Великобритании.

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