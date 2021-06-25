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По юго-востоку Чехии прошел торнадо. Разрушены дома, пострадали 200 человек Фотографии последствий стихийного бедствия
Источник: Meduza
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В Южноморавском крае на юго-востоке Чехии вечером в четверг, 24 июня, прошел торнадо. Пострадали около 200 человек, известно как минимум о четверых погибших, более 40 тысяч домохозяйств остались без электричества, повреждены две тысячи зданий. Для ликвидаций последствий стихийного бедствия, сообщает Чешское телевидение, министерство регионального развития выделило 420 миллионов крон (1,4 миллиарда рублей), но полностью ущерб еще предстоит оценить. Посмотрите, как выглядят районы Чехии, через которые прошел торнадо.