Дизайнер Константин Коновалов, которому полицейские во время протестов 2019 года сломали ногу, заявил, что его выписку из больницы отредактировали. И написали, что он «просто упал»

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Страница Константина Коновалова в Facebook

Дизайнер, автор современного логотипа московского метро Константин Коновалов, которому в 2019 году полицейские во время задержания , заявил 20 июня в твиттере, что в его электронную медицинскую карту внесли изменения.

В отредактированной выписке из 67-й больницы, которую сделали после жесткого задержания Коновалова перед уличной акцией протеста в Москве, прописали, что «со слов больного» тот получил «бытовую травму в результате падения на улице». Первоначально в документе, копия которого есть у Коновалова, говорилось, что «со слов больного, избит сотрудниками полиции».

Коновалов отметил, что в документе изменили информацию об артериальном давлении, температуре тела и частоте пульса, которые у него зафиксировали при поступлении в больницу. Кроме того, в исправленной выписке сказано, что в тот момент пострадавший находился не в состоянии средней тяжести, а в удовлетворительном состоянии.

Электронная карта Коновалова хранится в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Доступ к электронным медицинским документам через портал московского правительства mos.ru в тестовом режиме предоставляют пациентам с полисом ОМС, прикрепленным к поликлиникам Москвы.

Коновалов добавил, что в 2019 году 67-я больница, где он лежал, также меняла его медицинские документы. «Они из файла удалили как раз часть с КТ сломанного колена», — написал дизайнер в твиттере. Он уточнил телеканалу «Дождь», что отредактированный файл получили его «родственники-друзья», а самому Коновалову затем удалось получить в архиве больницы полноценный файл.

Дизайнер собирается обратиться в 67-ю больницу, чтобы ему выдали копию документа о его состоянии на момент госпитализации. «Посмотрю, что это за документ теперь», — отметил он.

21 июня, после того, как о подмене медицинских документов Коновалова написали СМИ, дизайнер сообщил, что ему временно закрыли доступ к электронной медкарте. При этом другие люди в этот момент сбоев не наблюдали. «Зашел после десяток попыток в медкарту. Она просто не отвечала, а все документы отсутствовали. Сейчас все вернулось. Документ выложен тот же, что и вчера», — добавил Коновалов.

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Александр Бакланов