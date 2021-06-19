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Личный архив Бэкки Сироу

Под Нижним Новгородом найдено тело американской студентки Кэтрин Сироу, пропавшей несколько дней назад. Как сообщает Следственный комитет, также задержан подозреваемый в ее убийстве.

34-летняя Сироу была уроженкой Калифорнии. Она переехала в Россию три года назад и училась на адвоката в Нижегородском университете имени Лобачевского. До переезда она была снайпером в американской морской пехоте.

Сироу перестала выходить на связь с родными 15 июня: около шести вечера она вышла из своей квартиры в городе Бор, после чего ее никто не видел. Как позже писало издание «Нижний Новгород онлайн», в тот день она отправила сообщение матери, что едет в машине с незнакомцем.

Для поисков Сироу была развернута широкомасштабная операция в районе поселка Линдо-Пустынь, где, по данным биллинга телефона, она пропала. В поисках участвовали оперативные группы, следователи и волонтеры. Еще до обнаружения тела Сироу СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Об обнаружении тела СК официально сообщил рано утром 19 июня. По подозрению в ее убийстве задержали неоднократно судимого жителя Борского района области 1977 года рождения. В ведомстве подчеркнули, что он сотрудничает со следствием.

По данным Life, подозреваемого зовут Алексей П. Ранее его судили по статьям об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, хулиганстве и разбое. Следователи нашли записи камер видеонаблюдения, где видно, что Сироу сидит в его машине. На теле американки, пишет издание, было обнаружено три ножевых ранения. Телеграм-канал «Опер слил» утверждает, что перед смертью Сироу была изнасилована — и подозреваемый убил ее, после того как она сообщила, что заявит на него в полицию.

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Григорий Левченко