В эстонском городе Тарту запустят беспилотные шаттлы, работающие на водородном топливе. Впервые в мире!

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Шаттл компании Auve Tech Aripaev / Scanpix / LETA

Власти Эстонии одобрили использование на общественных дорогах беспилотного шаттла, работающего на водородном топливе. Как пишет агентство ERR, это первый такой случай в мире.

Шаттл, разработанный компанией Auve Tech в сотрудничестве с Тартуским университетом, появится на улицах Тарту 5 июля. В его салоне не будет оператора — контроль над транспортным средством осуществляется удаленно.

Беспилотник представляет собой микроавтобус, в котором могут поместиться шесть пассажиров. Компания позиционирует его как «транспорт последнего километра» для перевозки людей на небольшие расстояния к их домам от крупных городских транспортных узлов.

Генеральный директор Auve Tech Йоханес Моссов в комментарии ERR отдельно подчеркнул важность использования водородного транспорта для окружающей среды как экологически чистой замены личным автомобилям. Моссов отметил, что при работе электродвигателя на водородном топливе выбрасываемыми в атмосферу побочными продуктами являются только водяные испарения и тепловая энергия.

Стартап Auve Tech был основан в 2017 году. Первой серийной моделью, разработанной и выпущенной компанией, стал восьмиместный беспилотный электробус Iseauto. С конца 2020 года Iseauto в рамках пилотного проекта эксплуатируется в греческом городе Ламия.

Как выглядят шаттлы Auve Tech AUVE TECH

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

Григорий Левченко